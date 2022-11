हमीरपुर: हमीरपुर शहर में अतिक्रमण पर नगर परिषद (Hamirpur Municipal council) के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्रवाई लगातार जारी है. लगातार चौथे दिन हमीरपुर शहर में अतिक्रमण पर शिकंजा कसा गया और कई रेहड़ियों को जब्त किया गया. जबकि कईयों को चेतावनी भी जारी की गई. इससे पहले भी पिछले 2 दिन लगातार नगर परिषद ने 20 के लगभग अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की थी. ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों ने अब अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. लगातार हो रही कार्रवाई से हमीरपुर शहर के अवैध रेहड़ी-फहड़ी धारकों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की तरफ से यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अतिक्रमण को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई का यह लगातार चौथा दिन है. पहले दिन चेतावनी जारी की गई थी और उसके बाद अब लगातार कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे में यह दुकानदारों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि अतिक्रमण न करें.

बता दें कि हमीरपुर शहर में अतिक्रमण बड़े स्तर पर हावी है. यहां पर लगातार नगर परिषद और जिला प्रशासन की सुस्ती पर लगातार सवाल उठ रहे थे. प्रशासन की लापरवाही के कारण नगर परिषद ने अब अपने स्तर पर ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. नगर परिषद की कार्रवाई से एक तरफ जहां हड़कंप मचा है तो वहीं दूसरी ओर जिला की प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं.(Illegal encroachment in Hamirpur)(Action on Illegal encroachment in Hamirpur).

