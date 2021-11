हमीरपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल(Former Chief Minister Prem Kumar Dhumal) को शिमला के सर्किट हाउस में आवंटित कमरा (Room not found in Circuit House) नहीं मिलने पर सियासी घमासान मच गया है. पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला से अब कार्रवाई की मांग उठी है. भाजपा के जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

जिला भाजपा हमीरपुर (hamirpur bjp meeting) की मंगलवार को सर्किट हाउस में बैठक हुई. मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा (hamirpur bjp president baldev sharma) ने कहा कि उच्च स्तर पर इस मामले पर चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ध्यान में यह मामला है. अब सीएम जयराम ठाकुर को इस मामले में संज्ञान लेना है.

वहीं, इस दौरान हिमाचल बीजेपी कार्यसमिति की बैठक (himachal bjp working committee meeting) में लिए गए निर्णय और विधानसभा सत्र के बाद सीएम जयराम ठाकुर के संभावित हमीरपुर दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णय को मंडल और बूथ स्तर तक लागू करने का निर्णय लिया गया. इस बैठक में विधायक नरेंद्र ठाकुर, एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, महामंत्री अभयवीर सिंह लवली एवं जिला भाजपा और विभिन्न मंडलों अध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद रहे.

भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि 5 मंडल की बैठकों का भी शेड्यूल तैयार किया जाएगा और पार्टी की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक ले जाने का कार्य किया जाएगा. जल्द ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला का दो या तीन दिवसीय दौरा करेंगे. दौरे के दौरान विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा. विधानसभा सत्र के बाद यह दौरा प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से दौरे को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है.

क्या है कमरा आवंटन विवाद

बता दें कि प्रदेश सरकार ने स्टेट गेस्ट घोषित किए पूर्व सीएम को सर्किट हाउस में कमरा नंबर 701 अलॉट (Room No. 701 Allot) किया था. बाकायदा जीएडी ने ये कमरा उनके लिए रखा था, लेकिन धूमल जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्हें वहां पर कमरा नहीं (Prem Kumar Dhumal did not get room in Circuit House) मिला.

