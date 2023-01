हमीरपुर: जिला हमीरपुर में फायर सीजन में वन सरोवर से वनों की आग बुझाई जाएगी. हमीरपुर जिले में अधिकतर जंगल चीड़ के हैं. ऐसे में हमीरपुर में आग लगने की घटनाएं अधिक सामने आती हैं. अब आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है जिसके तहत वनों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए वन के भीतर वन सरोवर बनाए जाएंगे ताकि समय रहते आग को बुझाया जा सके. (lakes will be built in forest of Hamirpur)

पिछली बार बनाए थे 6 वन सरोवर- वन विभाग हमीरपुर ने जिले में पिछली बार 6 वन सरोवर बनाएं गए थे. नववर्ष में वन विभाग जिले में 3 वन सरोवर बनाने जा रहा है, जिसका कार्य अभी चला हुआ है. मार्च माह से पहले 3 वन सरोवर बन कर तैयार हो जाएगें. इन वन सरोवरों में जो जल संग्रहण होगा उस जल संग्रहण से वन्य प्राणी से लेकर वनों में आग को बुझाने में मदद मिलेगी. साथ ही जो वन सरोवर बनेंगे उनसे भूमि के पानी का स्तर भी बढ़ेगा. जो पेड़ पौधों के पानी की कमी को भी पूरा करेगा. और .

पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद- इन वन सरोवरों के बनने से सरोवरों में वर्षा का जल एकत्रित होगा. जिससे वनों के प्राणी को पीने के लिए पानी भी मिलेगा. साथ ही जंगलों में लगी आग को बुझाने में ये सरोवर मदद करेंगे. जिससे वनों को आग से जलने से बचाया जा सकेंगे. वहीं, वन विभाग भी लोगाें को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं, ताकि वनों में पेड़ पौधों को बचाया जा सके और लोग पेड़-पौधे लगा कर वनों को बचा सकें. दूसरी ओर विभिन्न संस्थाएं भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़-पौधे लगा रहे हैं और लोगों को भी पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं और पेड़ लगाने का संदेश दे रहे हैं.

यहां पर बनाए जा रहे हैं सरोवर- वन विभाग हमीरपुर के डीएफओ राकेश कुमार ने बताया कि जिला हमीरपुर में तीन वन सरोवर बन रहे हैं. जिनमें से अग्घार वन बीट , नादौन वन बीट व हमीरपुर वन बीट में वन सरोवर बनाए जा रहे हैं. इन सरोवरों में जो जल संग्रहण होगा उस जल संग्रहण से वन्य प्राणी से लेकर वनों में आग को बुझाने में मदद मिलेगी. साथ ही जो वन सरोवर बनेंगे उनसे भूमि के पानी का स्तर भी बढ़ेगा. जिससे पेड़-पौधों को पानी की कमी को भी पूरा करेगा.

पेड़-पौधों को बचाना प्राथमिकता- वन विभाग हमीरपुर के डीएफओ राकेश कुमार ने बताया कि हमीरपुर जिला हमेशा ही वनों की आग के लिए संवेदनशील रहा है. संवेदनशील वन जिनमें अधिक आग की घटना घटित होती है, उन स्थानों को चिन्हित करके फायर वॉचर तैनात किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा पिछले वर्ष जंगलों में जो पेड़-पौधे लगाए गए हैं उन पेड़-पौधों को वनों की आग से बचाने की प्राथमिकता रहेगी. (Fire Season in Hamirpur) (Forest Department Hamirpur) (forest of Hamirpur) (lakes in forest of Hamirpur)

