हमीरपुर: मंडी में 27 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को (PM Modi rally in Mandi) लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिला में कांग्रेस और भाजपा नेता आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेसी नेता इस रैली को निराधार और जमीनी वास्तविकता के विपरीत बता रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर भाजपा नेता सरकार की (Four years of Jairam government) उपलब्धियों को गिना रहे हैं. हमीरपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता कर रैली के आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं.







कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाए (Congress on PM Modi rally) कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाया जा रहा है. सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ गिर चुका है. भाजपा नेताओं के भाषण सुनने को लोग तैयार नहीं है और यही वजह है कि भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है. लाभार्थियों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए यह सब कार्य किए जा रहे हैं. यहां तक की किसी के घर में नल लगा है या डंगा लगाया गया है तो उसे भी रैली तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि (Prem Kaushal press conference in Hamirpur) आशा वर्कर पंचायत सहायक से लेकर हर तरह के अधिकारी पर रैली को कामयाब करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. जल शक्ति विभाग में तो एक डिवीजन में ही अधिकारियों को 300 लोगों को रैली तक पहुंचाने का टारगेट दिया गया है. सरकार की यह कार्यप्रणाली बेहद शर्मनाक है.





उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनावों में करारी हार के बाद (PM Modi rally in Mandi) इस तरह से जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है. 27 दिसंबर के दिन को हिमाचल में काले दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश के इतिहास में सबसे निकम्मी (Four years of Jairam government) सरकार सत्ता में है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर आते हैं तो लोगों को बड़े-बड़े ख्वाब दिखा कर चले जाते हैं.

सरकार से सवाल करते हुए (Himachal Congress targets BJP) प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रदेश में (PM modi visit himachal) आ रहे हैं तो जनता उनसे पूछना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के लिए 4 साल में क्या (Four years of Jairam government) किया है. आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके हिमाचल को कर्ज से उभारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या किया है, यह प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: केलांगवासियों को मानइस तापमान में भी मिलेगा पानी, एंटी फ्रीज तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी