हमीरपुर: नोटिस दिए जाने के बावजूद हमीरपुर शहर में नगर परिषद के हाउस टैक्स पर कुंडली जमा कर बैठे (People not paying house tax in Hamirpur)शहर के लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. इसके साथ ही 31 मार्च तक यदि यह डिफॉल्टर हाउस टैक्स को अदा नहीं करते हैं (Strictness on house tax in Hamirpur )तो इन पर 20% ब्याज के हिसाब से हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा. नगर परिषद हमीरपुर की तरफ से शहर वासियों को 31 मार्च तक हाउस टैक्स अदा करने पर 10% तक छूट देने का ऐलान किया गया.

साथ ही नगर परिषद हमीरपुर में लोगों से यह अपील भी की गई कि निर्धारित समय सीमा में नगर परिषद कार्यालय में जमा हाउस टैक्स जमा कराए. जिन लोगों ने नोटिस जारी होने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया उनसे 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20% ब्याज के हिसाब से हाउस टैक्स वसूल करने का प्रावधान किया गया.बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर की सालाना डेढ़ करोड रुपए के लगभग हाउस टैक्स की डिमांड है, लेकिन अभी तक 50 फ़ीसदी के लगभग ही हाउस टैक्स नगर परिषद एकत्र कर पाई है.

नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास ने कहा कि जिन्होंने 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक अपना गृह कर जमा नहीं करवाया ,वह कृप्या 31 मार्च से पहले जमा करवा दें. जिसमें उन्हें 10% तक रियायत दी जाएगी. जिन लोगों ने आज तक गृह कर जमा नहीं करवाया और उन्हें नगर परिषद से नोटिस जारी किए गए वह भी अपना गृह कर नगर परिषद में 31 मार्च से पहले जमा करवा दें.

अन्यथा उनके नाम सार्वजनिक करके कुल राशि पर 20% ब्याज के हिसाब से वसूली की जाएगी और जमा न करवाने पर उन पर उचित करवाई की जाएगी. नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक हाउस टैक्स अदा करने पर 10% छूट दी जाएगी. जिन डिफॉल्टर लोगों ने नोटिस के बावजूद हाउस टैक्स अदा नहीं किया उन से 20% ब्याज के हिसाब से हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा.

