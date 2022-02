हमीरपुर: भोरंज में शराब कांड मामले (bhoranj liquor scandal)में ठेके सील करने के बाद अब ठेकेदारों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर ठेके कैंसिल कर दिए गए. अब जल्द ही इस मामले में इन ठेकों को नए सिरे आवंटित (Contracts will be allotted in Hamirpur)किया जाएगा. पिछले वीरवार को आबकारी विभाग ने निष्कासित कांग्रेसी नेता और एक अन्य शराब ठेकेदार के 13 ठेकों को आबकारी विभाग ने सील किया था. देर रात से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था ,जिसके बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मध्य जोन मंडी के ज्वाइंट कमिश्नर उज्जवल सिंह राणा ने हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष यह तमाम जानकारी रखी थी.

इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब विभाग ने इन ठेकों को कैंसिल कर दिया और नए सिरे से इनका आवंटन विभाग के कमिश्नर के आदेशों के मुताबिक आगामी दिनों में किया जाएगा. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर विशाल गोरला ने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने से ठेके कैंसिल कर दिए गए .अब नए सिरे से इन शराब ठेकों का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कमिश्नर के आदेशों के मुताबिक यह तमाम कार्य आगामी दिनों में किया जाएगा. गौरतलब है कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. जिन ठेकों को अब सील किया गया उनसे वीआरवी फुलस यानी नकली संतरा ब्रांड की शराब बरामद की गई थी. ता दें कि मामले में जांच कर रही पुलिस की हाई लेवल एसआईटी ने कांग्रेस से निष्कासित नेता को गिरफ्तार किया था. अब यह नेता न्यायिक हिरासत में है. वहीं, अब आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है.

