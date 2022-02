हिजाब मामला : HC में सुनवाई पूरी होने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं, खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल

कर्नाटक हिजाब विवाद (KARNATAKA HIJAB ROW) के कारण सरकार ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए थे. हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाज़त नहीं होगी. वहीं, देर शाम मुख्यमंत्री ने कक्षा 10 तक के स्कूल सोमवार से खोलने का निर्देश दिया. पढ़ें पूरी खबर...



Himachal Congress viral letter: कांग्रेस का एक और आंतरिक पत्र वायरल, कर्मचारियों को जारी किया था पत्र, जांच शुरू

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक और आतंरिक पत्र वायरल हो गया है. कर्मचारियों के कार्यों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने यह पत्र लिखा था. यह पत्र (Himachal Congress viral letter) कांग्रेस मुख्यालय में कार्यरत केवल 8 के करीब कर्मचारियों को भेजा था. यह पत्र वायरल हो गया है. पार्टी ने इसको लेकर जांच बिठा दी है. पढ़ें पूरी खबर...

karnataka Hijab Controversy: प्रियंका गांधी के बयान पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षण संस्थानों में जरूरी है ड्रेस का अनुशासन

हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के उस बयान पर हैरानी जताई है. जिसमें उन्होंने लड़कियों के कोई भी पोशाक पहनने की हिमायत की है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिजाब (Govind Singh Thakur on Priyanka Gandhi) के मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है. गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की ड्रेस को लेकर स्थान विशेष के अनुसार नियम तय किए गए हैं. सभी को ड्रेस कोड और अनुशासन का पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का वह बयान निंदनीय है. पढ़ें पूरी खबर...

द ग्रेट खली ने BJP के साथ शुरू किया सियासी सफर, हिमाचल से है गहरा नाता

WWE की रिंग में विदेशी पहलवानों को पटखनी देने वाले दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने अपनी सियासी पारी शुरू कर दी है. उन्होंने दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता (The Great Khali joins BJP) ग्रहण की है. खली ने बीजेपी का दामन उस वक्त में थामा है जब देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और इसी साल के आखिर में उस हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं जो उनकी जन्म भूमि है. पढ़ें पूरी खबर...

बेबी केयर किट में न कोई घोटाला न कोई गड़बड़, किसी को शक तो प्रमाण लेकर आएं, हम जांच के लिए तैयार: सैजल

जच्चा-बच्चा को घटिया किस्म की किट प्रदान (RAJIV SAIZAL ON BABY CARE KIT) करना प्रदेश सरकार का उद्देश्य नहीं है. अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि गड़बड़ हुई है तो प्रमाण के साथ आएं, हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं. वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल (RAJIV SAIZAL ATTACK ON DHANIRAM SHANDIL) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल हमेशा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा करते हैं. जब वे मंत्री थे तब भी वे दौरा ही करते थे और जब आज विधायक हैं तभी वे दौरा ही कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

कांगड़ा के शहीद राकेश कपूर जो पीछे छोड़ गए 5 माह का बेटा, अधूरी रह गई ये इच्छा

अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से हिमाचल प्रदेश के दो जवान शहीद हो गए. बिलासपुर के 21 साल के अंकेश भारद्वाज और कांगड़ा के 26 साल के राकेश कपूर. राकेश कपूर (Army soldier rakesh kapoor of kangra) करीब चार माह पहले ही राकेश कपूर अपने घर आया था. बुधवार को जैसे ही परिजनों को राकेश के शहीद होने का समाचार मिला, पूरे गांव में मातम छा गया. शहीद की मां संध्या देवी अपने लाडले इकलौते बेटे के वियोग में फूट-फूट कर रोने लगी, जबकि पत्नी अपने कमरे में 5 माह के बेटे के साथ बेसुध पड़ी रही. पढ़ें पूरी खबर...

Paneer खाने वाले हो जाएं सावधान! 6 क्विंटल घटिया किस्म का पनीर हो रहा था हिमाचल के लिए सप्लाई

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर जिला खाद्य सुरक्षा (poor quality paneer in himachal) विभाग ने घटिया किस्म के पनीर की बड़ी खेप बरामद की है. यह पनीर पंचकूला से हिमाचल में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था. पढ़ें पूरी खबर...

फेसबुक पर दोस्ती! 'हत्या' करने की योजना बनाकर हरियाणा से हिमाचल पहुंचा युवक, लेकिन बिलासपुर पुलिस की नजरों से नहीं बच पाया

बिलासपुर में एक बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए पहुंचे हरियाणा के युवक को पकड़कर पुलिस ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया. उक्त युवक अपनी एक फेसबुक फ्रेंड महिला की हत्या करने की योजना से यहां आया था और महिला की हत्या करने के बाद वह सल्फास खाकर अपनी जान देने वाला था. पढ़ें पूरी खबर...

कैथलीघाट से ढली जंक्शन तक फोरलेन दो चरणों में होगा पूरा, 1760 करोड़ का बजट

कैथलीघाट से ढली फोरलेन का निर्माण कार्य (four lane project in hp) जल्द शुरू होगा. फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य दो पैकेज में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें कैथलीघाट से शकराल गांव तक प्रथम पैकेज और शकराल गांव से ढली जंक्शन तक द्वितीय पैकेज में प्रस्तावित है. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने वीरवार को शिमला में फोरलेन परियोजना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है. पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर से लापता 12 वर्षीय लड़की राजस्थान में मिली, अकेले बस में सफर कर पहुंच गई सैकड़ों किलोमीटर दूर

हमीरपुर जिले के बड़ा क्षेत्र से 5 फरवरी को एक नाबालिग लड़की के लापता (girl missing from Hamirpur) होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद जिला पुलिस ने टीम का गठन कर मामले की जांच की. पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है और 12 वर्षीय लड़की को राजस्थान के हनुमानगढ़ बरामद (Missing girl found in Rajasthan) किया है. वहीं, अब सवाल ये है कि लड़की कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर अकेले ही बस में सफर कर राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंच गई. फिलहाल लड़की को हमीरपुर लाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

चिट्टे के साथ हमीरपुर के दो युवक गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ में जुटी बंगाणा पुलिस

ऊना जिले में बंगाणा पुलिस ने चिट्टे के साथ हमीरपुर के दो युवकों को गिरफ्तार (2 youths arrested with chitta in Una) किया है. दोनों युवकों की पहचान हमीरपुर निवासी आशीष बन्याल व सुनील कुमार (youths of Hamirpur with chitta) के रूप में हुई है. डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है. पढ़ें पूरी खबर...

