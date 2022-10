भांजों-भांजियों का ख्याल रखना मामा का फर्ज, जो मांगा वो दिया, अब चाहिए सारा सिरमौर: CM जयराम ठाकुर

सतौन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि (cm jairam thakur on himachal election) भाजपा सरकार ने सिरमौर की जनता की हर मांग को पूरा किया है और अब बारी जनता की है कि वो भाजपा की सरकार को रिपीट करने में अपना समर्थन दें.

राजा, रानी, महाराजाओं का समय गया, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता: अमित शाह

शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के जिला सिरमौर में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि इस बार बीजेपी हिमाचल की दो तिहाई सीटों पर जीत हासिल कर रिवाज बदलेगी और सरकार रिपीट करेगी. (Amit Shah in Himachal) (Amit Shah Rally in Sirmaur) (Amit Shah Attacks on Congress).

ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन पर साइबर सेल की एडवाइजरी, अनजान लिंक पर न करें क्लिक, ब्लैकमेल हो सकते हैं आप

प्रदेश में बढ़ते ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन क्राइम काे लेकर साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी (Himachal Cyber Cell) की है. साइबर सेल ने साफ किया है कि अगर काेई आपको अनजान लिंक पर क्लिक करने काे कहता है ताे आप ब्लैकमेल हाे सकते (Himachal Cyber Cell On Online Sextortion) हैं. इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है. पढे़ं पूरी खबर...

शाह एट सिरमौर: जयराम पीछे पड़ने वाले आदमी हैं, 25 बार मिलकर मेरा दिमाग खा गए, हाटी का काम करना है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर दौरे पर हैं. वहीं, इस दौरान सतौन हाटी समुदाय के कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए एक खुलासा किया. जिससे जनता को खूब अचंभित हुई. उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बहुत प्रयास किए हैं. वे पीछे पड़ने वाले आदमी हैं. पढ़ें पूरी खबर...

चुनाव के रिजल्ट के दिन कांग्रेसियों को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा: अमित शाह

हिमाचल में सिरमौर के सतौन में हाटी आभार रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में शुरूआत भारत माता की जय के नारे के साथ की. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल में लाल टोपी और हरी टोपी को लेकर खूब राजनीति होती रही है. ऊपर की हरी टोपी नीचे की लाल टोपी. उन्होंने कहा कि आज कोई ऊपर और नीचे की बात नहीं करता. उन्होंने कहा कि लाल टोपी भी हमारी है और हरी टोपी भी हमारी है.

अमित शाह चखेंगे पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद, सतौन के पूर्व प्रधान के घर बिडोलिया और खीर तैयार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर दौरे पर रहेंगे. जहां वो हाटी समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह दोपहर का लंच (amit shah sirmaur visit) सतौन पंचायत के पूर्व प्रधान रजनीश चौहान के घर करेंगे. जहां उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे. लंच में अमित शाह को सिरमौर के पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे.

ऑटो के टायर पर पैर रखने पर सोलन में ऑटो चालक और युवक के बीच हाथापाई, FIR दर्ज

सोलन शहर के ओल्ड बस स्टैंड के साथ बने ऑटो स्टैंड पर शनिवार सुबह एक ऑटो चालक और एक युवक के बीच हाथापाई हो गई. हाथापाई युवक के ऑटो के टायर पर पैर रखने से हुई. जिसका ऑटो चालक ने विरोध किया. मामले में दोनों तरफ से सिटी चौकी सोलन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. ऐसे में पुलिस द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में दोनों के मेडिकल करवाया जा रहा है. (Fight between auto driver and youth in Solan) (Fight in Solan) पढ़ें पूरी खबर...

चुनावी शोर में ग्रहों का जोर, हिमाचल में कई दिग्गजों को लगेगा झटका, पढ़िए विख्यात ज्योतिषी गुरमीत बेदी का आकलन

हिमाचल सरकार में बड़े अफसर रहे गुरमीत सिंह बेदी ज्योतिष के क्षेत्र में खूब चर्चित हैं. उन्होंने ग्रह चाल के संक्षिप्त विश्लेषण के आधार पर कुछ हैरतअंगेज बातें कही (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) हैं. ईटीवी भारत के पाठकों के लिए ये विश्लेषण प्रस्तुत है.

हिमाचल चुनावः आचार संहिता लगने से पीएम मोदी का कांगड़ा दौरा रद्द

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 16 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है. पूरी खबर में पढ़ें वजह...

दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पहली सूची हो सकती है जारी

Himachal Pradesh Assembly Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पहली उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकती है. कांग्रेस की आज दिल्ली में शाम तीन बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी. केंद्रीय चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक है. इससे पहले सितंबर महीने में पहली बैठक आयोजित हुई थी.