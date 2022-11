हिमाचल विधानसभा चुनाव: ये हैं वो 6 उम्मीदवार जो खुद को नहीं डाल पाए वोट, 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल

हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए बंपर वोटिंग देखने को मिली और मतदान करीब 74.61 प्रतिशत पहुंच गया है. हालांकि ये आंकड़ा पिछले चुनाव से कम है. अभी बैलेट पेपर से किए गए मतदान की गिनती होनी है. इसलिए मत प्रतिशतता 75 फीसदी से ज्यादा पहुंचेगी. सबसे अधिक मतदान दून विधानसभा क्षेत्र में 85.20 प्रतिशत हुआ, जबकि कसुम्पटी में सबसे कम 57 प्रतिशत रहा. ये चुनाव आनेवाले समय में कई तथ्यों को लेकर याद रखा जाएगा. इनमें से एक तथ्य ये इस बार 68 विधानसभा सीटों पर 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे. अब इन सबकी किस्मत EVM में कैद हो गई है. 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ही यह पता चल पाएगा कि जनता ने किसका साथ दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं इन 412 प्रत्याशियों में से 2 कैबिनेट मंत्री समेत 6 ऐसे प्रत्याशी जो खुद को वोट नहीं डाल सके.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: मतदान 74 फीसदी के पार, पिछले 10 चुनावों में ऐसा रहा है वोटिंग परसेंटेज

हिमाचल में शनिवार को 68 विधनसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ. कुछ जगह पर वोटर ज्यादा संख्या में देर से पहुंचे और कई जगह पर EVM में खराबी के चलते मतदान देर शाम तक चला. निर्वाचन विभाग से आए आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस बार 74 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है, हालांकि पोस्टल बैलेट की गणना बाकी है. पिछली बार हिमाचल में 74.6 फीसदी मतदान हुआ था. ऐसे में अभी तक 2022 विधानसभा चुनाव का वोटिंग परसेंटेज 2017 से कम है. आइए देखते हैं पिछले 10 चुनावों का वोटिंग परसेंटेज...

Mandi Polling Percentage: जिला मंडी में 75.19 फीसदी वोटिंग, पिछले चुनाव से 1.48 कम हुआ मतदान

2022 में मंडी जिले में 75.19 प्रतिशत मतदान रहा और 2017 में 76 मतदान हुआ था. इस बार पिछले चुनाव के मुताबिक 0.14 ज्यादा मतदान रहा है. यहां 10 सीटों पर 67 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. वहीं, बुजुर्ग मतदाता भी मतदान को लेकर काफी उत्साहित दिखे. (Himachal assembly election 2022) (74 percent voting in Mandi) (Voting percentage in mandi)

Kangra Polling Percentage: कांगड़ा जिले में 71.68 प्रतिशत हुई वोटिंग, पिछले चुनाव से 0.2% कम मतदान

कांगड़ा जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर शनिवार को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि जिले में 15 विधानसभा सीटों के लिए 71.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पिछले चुनाव में 71.88 प्रतिशत मतदान हुआ था यानी इस बार 0.2 प्रतिशत मतदान कम हुआ है. (Voting percentage in Himachal) (Voting percentage in kangra) (Kangra Polling Percentage)

लाहौल स्पीति में 73.75 प्रतिशत हुआ मतदान, पिछले चुनाव से 1.1% ज्यादा हुई वोटिंग

लाहौल स्पिति में इस बार 73.75 प्रतिशत मतदान हुआ (lahaul spiti Polling Percentage) है. 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां 72.65 प्रतिशत मतदान हुआ था. ऐसे में इस बार 1.1 प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ है. पढे़ं पूरी खबर...

Solan Polling Percentage: सोलन में 76.82 फीसदी वोटिंग, 2017 के मुकाबले दो फीसदी रहा कम

सोलन जिले के पांच विधानसभा सीटों पर 76.82 फीसदी मतदान हुआ. वहीं, 2017 के विधानसभा चुनावों में जिले में 78.51 फीसदी मतदान हुआ था. (Solan Polling Percentage) (76.82% voter turnout in Solan) (Himachal assembly elections 2022) (Voters in Solan)

हमीरपुर में टूटा पिछले तीन विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड, इस बार 1 से 3% अधिक हुआ मतदान

हमीरपुर जिले में पिछले तीन विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार अधिक मतदान देखने को मिला (Voting percentage in Hamirpur) है. 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार जिले में रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला है. हमीरपुर जिले के लगभग 3 विधानसभा क्षेत्र में 1 से 3% तक औसतन मतदान में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 71.18 प्रतिशत मतदान हुआ था. वहींं, इस बार 74.94 प्रतिशत मतदान हुआ है.

Kinnaur Polling Percentage: किन्नौर में 70.50 प्रतिशत मतदान, पिछले चुनाव से 4.18 प्रतिशत कम रहा मतदान

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में किन्नौर विधानसभा सीट पर 70.50 प्रतिशत मतदान रहा है. वहीं, 2017 के चुनाव में 74.68 प्रतिशत मतदान रहा था. यानी इस बार किन्नौर में पिछले चुनाव के मुकाबले 4.18 प्रतिशत कम मतदान रहा है. (Kinnaur Polling Percentage) (70.50% voter turnout in kinnaur) (Himachal assembly elections 2022) (59532 registered voters in Kinnaur) (voting in kinnaur) (voters in himachal)

पांवटा साहिब: किरनेश जंग और सुखराम चौधरी के समर्थक भिड़े, देखें VIDEO

कांग्रेस प्रत्याशी किरनेश जंग और भाजपा प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समर्थकों के बीच में नोकझोंक हो गई. धक्का-मुक्की का वीडियो भी वायरल हुआ है. वायरल वीडियो पांवटा साहिब के श्यामपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी अपनी हार से बौखला गए हैं.

बद्दी में UP के मजदूर की हत्या, शव को कमरे में ही गड्ढा खोदकर दफनाया

सोलन जनपद के बद्दी में दोस्त ने व्यक्ति की हत्या कर दी. उसके बाद शव को रात में ही कमरे में दफना दिया. एक हफ्तेबाद जब कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कमरे से बरामद कर लिया है. आरोपी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (murder in solan)

