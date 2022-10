हिमाचल विधानसभा चुनाव में राम रहीम की एंट्री! जयराम सरकार के मंत्री ने सत्संग में लगाई हाजिरी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी मिशन रिपीट में तो कांग्रेस मिशन डिलीट में जोर-शोर से जुटी हुई है. चुनावी साल में देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल के राजनेता भी धार्मिक डेरों की तरफ ताकना शुरू कर देते हैं. राजनेता इन डेरों में जाकर न केवल शीश नवाते हैं, बल्कि प्रवचन भी सुनते हैं. चुनावी माहौल में राम रहीम की भी एंट्री हो गई है. दरअसल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर है और इन दिनों वर्चुअल माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में सत्संग कर रहा है. वहीं, जसवां-परागपुर से विधायक और हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर नाम चर्चा घर में आयोजित सत्संग में राम रहीम का आशीर्वाद लेने पहुंचे. (Himachal Assembly Elections 2022)

Himachal BJP Manifesto: पांच साल पहले किए वादे पूरे नहीं, अब नए वादे करने की तैयारी कर रही भाजपा सरकार

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे कर रही है. लेकिन बात अगर भाजपा की की जाए तो भाजपा द्वारा 2017 में जारी किए गए घोषणापत्र में कई वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं किए गए. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर. (BJP not fulfill many promises of manifesto 2017) (BJP manifesto 2017) (Himachal BJP manifesto 2022) (Himachal BJP manifesto 2017)

चौधरी लज्जा राम के बाद कोई भी विधायक दून में नहीं कर पाया मिशन रिपीट, पहाड़ी क्षेत्र करता है जीत हार का फैसला

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अधीन आने वाली दून विधानसभा क्षेत्र में साल 2003 के बाद कोई भी विधायक अपना मिशन रिपीट बतौर विधायक नहीं कर पाया है. कहा जाता है कि यहां पर पहाड़ी क्षेत्र हर बार हार जीत हार का फैसला करता है. पहाड़ी क्षेत्र में दून विधानसभा क्षेत्र की 22 पंचायतें आती है जिसमें करीब 25,000 मतदाता है और यही मतदाता हर बार जीत हार सुनिश्चित करते हैं. दून सीट पर भाजपा की ओर से निवर्तमान विधायक परमजीत सिंह पम्मी को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं, कांग्रेस ने पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है. (Himachal Assembly Election 2022) (BJP Candidate from Doon Assembly constituency) (Congress Candidate from Doon Assembly constituency)

चुनावी सीजन में ठाकुरों की मंडी, सात ओपन सीटों पर भाजपा-कांग्रेस के 13 राजपूत नेता चुनावी मैदान में

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर 29 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनावी मैदान में इस बार कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण को नकारा नहीं जा सकता है. सूबे में राजपूत और ब्रह्मण समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है. यहां राजपूत का राजनीति में मजबूत धमक मानी जाती है. या यूं कहें कि हिमाचल की राजनीति में राजपूतों के बिना सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता है और सीएम के गृह जिले में इस बार तो चुनावी मैदान में भाजपा-कांग्रेस के 13 राजपूत नेता हैं. (Rajputs in Himachal Politics) (Himachal Assembly Elections 2022)

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता महेश्वर सिंह आज लेंगे महत्वपूर्ण फैसला

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज छंटनी प्रक्रिया चल रही है. 12 नवंबर को चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना है. लेकिन चुनाव से पहले हिमाचल में बागी नेता भाजपा का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, कुल्लू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह टिकट कटने के बाद आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन तो दाखिल कर ही चुके हैं. चुनाव को लेकर आज आगामी राणनीति भी तैयार करेंगे. ऐसे में आज यह तय हो जाएगा कि आखिर महेश्वर सिंह क्या फैसला लेते हैं. (Kullu assembly seat) (Independent candidate Maheshwar Singh)

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 55 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट, 18-19 साल के 1.93 लाख वोटर

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भरे नामांकनों की छंटनी आज होगी और 12 नवंबर को प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होंगे. वहीं, 25 अक्टूबर तक की गणना के अनुसार हिमाचल में अब कुल 55 लाख 92 हजार 828 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. (Himachal Assembly Elections 2022)

कुल्लू जिले में भाजपा में रार, चारों विधानसभा क्षेत्रों में खड़े हुए BJP के समानांतर उम्मीदवार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है. अब विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना है. वहीं, इस बार सूबे में भाजपा में बागियों की भरमार है. जिला कुल्लू की बात की जाए तो यहां पर भी भाजपा में रार है. ऐसे में भाजपा नाराज नेताओं के बगावती तेवरों से परेशान हैं. वहीं, महेश्वर सिंह का टिकट कटने के बाद वे भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. (Rebels Leaders of bjp In Kullu) (Rebels Leaders of BJP) (Himachal Assembly Election 2022) (Maheshwar Singh is big challenge for BJP in Kullu)

HP Election 2022: आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी, 29 अक्टूबर को साफ होगी प्रत्याशियों की तस्वीर

विधानसभा चुनाव (Himachal Election 2022) के लिए भरे नामांकनों की छंटनी आज होगी. प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 775 नामाकंन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें उम्मीदवारों के अलावा उनके कवरिंग कैंडिडेट भी शामिल हैं. अब इन नामांकन पत्रों की छंटनी आज जाएगी और इसके बाद 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे.

कांग्रेस को प्रदेश में आने ही नहीं देंगे, लगा देंगे बाड़: सीएम जयराम ठाकुर

सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी जिले के सराज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता को लुभाने के लिए कई प्रकार की गारंटियों की पेशकश कर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इस बार प्रदेश में कांग्रेस को बाड़ लगाकर आने ही नहीं दिया जाएगा. (CM Jairam Thakur on Congress)

Weather Update Himachal: हिमाचल में 29 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात सितरंग कमजोर होकर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में है. अगले 24 घंटों के दौरान, देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. वहीं, हिमाचल में 29 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है. (India Weather Forecast) (Weather Update Himachal)

