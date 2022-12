भरमौर/चंबा: जिला चंबा के तहसील क्षेत्र होली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की दिशा में एक उम्मीद की किरण जागी है. स्थानीय युवकों के आग्रह पर भारत सरकार ने होली में इस विद्यालय की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने के आदेश जारी किए है. साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट भी प्रेषित करने को कहा है. भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी एसी शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव को पत्र भेजा है. (Govt explores possibility of EMRS in Holi Village) (EMRS in Holi Village of Bharmour) (Establishment of EMRS at Holi)

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत होली के मझारण गांव के अमित ठाकुर ने होली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में एक पत्र इसी वर्ष मार्च माह में ईमेल के जरिए पीएमओ को भेजा था. पत्र में अमित ठाकुर ने हवाला दिया था कि क्षेत्र की नौ पंचायतों ने होली में एकल्वय आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए है. जिन्हें भी ई-मेल के जरिए पीएमओ को भेजा गया था. पीएमओ को भेजे पत्र में हवाला दिया गया था कि स्कूल खोलने को लेकर जनजातीय विभाग, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भी पत्र 20 अप्रैल 2021 को भेजा गया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ.

पीएमओ को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि मौजूदा समय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में करीब 400 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है, लेकिन यहां पर कई महत्त्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त चल रहे है. लिहाजा पत्र में क्षेत्र की भूगौलिक परिस्थितियों को हवाला देते हुए पीएमओ से आग्रह किया था कि केंद्रीय बजट में जनजातीय क्षेत्रों में 567 नए ईएमआरएस खोलने की घोषणा हुई थी. नतीजतन इससे क्षेत्र के लोगों को आस है कि होली तहसील क्षेत्र के लिए अलग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खुलेगा. बता दें कि मौजूदा समय में भरमौर उपमंडल के खणी में ईएमआरएस स्कूल खोला गया है. लेकिन वहां पर अभी तक विद्यालय का भवन निर्माण भी आरंभ नहीं हो पाया है. जिसके चलते होली स्थित पर्वतारोहण भवन में अस्थाई कैंपस बनाकर ईएमआरएस की कक्षाएं मौजूदा समय में संचालित की जा रही है.

होली में एकलव्य आदर्श विद्यालय खोलने की कवायद शुरू

बहरहाल होली क्षेत्र में अलग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने के लिए प्रयासरत युवाओं को पहली सफलता मिली और उनके पत्र पर भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव को मामले का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किए है. अमित ठाकुर का कहना है कि ई.मेल के जरिए पीएमओ को पत्र भेजने के अलावा विभिन्न पंचायतों के ग्राम सभा के प्रस्ताव भी संलग्न किए थे. पीएमओ की ओर से पत्र का जबाव मिला है.जिसमें हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव को मामले को एग्जामिन कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए है. अमित ठाकुर ने भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई है कि होली क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक काम होगा.

