3.5 किलो चरस बरामद, आरोपी फरार

चंबा: हिमाचल में नशे का जाल किस कदर फैल रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता है जब पुलिस के हाथ नशे की खेप या कोई तस्कर ना लगता हो. ताजा मामला चंबा जिले का है जहां पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप से साढ़े तीन किलो चरस बरामद की है. (chamba police recovered charas)

ड्राइवर मौके से फरार- शुक्रवार सुबह जिला चंबा के प्रवेश द्वार तुन्नूहट्टी में स्थानीय पुलिस द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान तीसा से पंजाब जा रही पिकअप को तलाशी के लिए रोका. HP-73-8321 नंबर की पिकअप को निरीक्षण के लिए रोका गया उसमें चालक अकेला था. जो गाड़ी लेकर तीसा को आ रहा था. पुलिसवालों ने गाड़ी को रुकवाया और इसी दौरान ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया. जिसके बाद पुलिस का शक और बढ़ गया. (charas Smuggling in chamba) (more than 3 kg charas recovered from bolero pickup in chamba)

मक्की की बोरियों के बीच छिपा रखी थी चरस- पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें मक्के की बोरियां थी. गहनता से जांच की गई तो मक्की की बोरियों के बीच एक बोरी में चरस छिपाकर रखी गई थी. जिसका वजह साढ़े तीन किलो था. जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में रखे कागजातों की जांच की, जिससे आरोपी ड्राइवर की पहचान हो पाई. पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मनीष कुमार है जो चंबा जिले के चुराह का रहने वाला है. (chamba police recovered more than 3 kg charas)

पुलिस ने किया मामला दर्ज- चंबा में चरस तस्करी को लेकर पुलिस एक्शन मोड में रहती है. चंबा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाके पर एक बोलेरो पिकअप को रोका गया था जिसकी जांच में 3.5 किलो चरस मिला था. पुलिस निरीक्षण के दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया जो नशा तस्करी में उसकी संलिप्पतता की पुष्टि करता है. हेमंत ठाकुर ने कहा कि आरोपी मनीष ठाकुर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने प्रदेश में नशे के फैलते जाल और इसमें फंसते बच्चों, युवाओं को देखते हुए अभिभावकों और अध्यापकों से अपील की है कि वो बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करें.

