250 साल पुराना सिद्ध बाबा मंदिर जलकर राख.

भरमौर: जिला चंबा के भरमौर उपमंडल के तहत गरोला पंचायत में मंगलवार को करीब ढाई सौ साल पुराना मंदिर जलकर राख हो गया. दरअसल बीते कुछ दिनों से जंगल में आग लगी हुई थी. जिसे समय रहते नहीं बुझाया गया और मंगलवार को जंगल में भड़की आग की चपेट में आने से सिद्ध बाबा का यह मंदिर भी जलकर राख हो गया. ऐसे में वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आज आग पर काबू पा लिया गया है. (Siddha Baba temple burnt in Bharmour) (250 years old Siddha Baba temple burnt)

बता दें कि ये मंदिर गरोला पंचायत के गुवाड़ गांव के पास पहाड़ी पर स्थित है. मंदिर के पुजारी और गरोला पंचायत के उप प्रधान शिव कुमार ने कहा कि मंदिर करीब 200-250 साल पुराना था. बीते कुछ दिनों से गरोला पंचायत के गुवाड़ गांव के साथ लगते जंगल में आग लगी थी. ग्रामीणों के प्रयास से गांव को तो जलने से बचा लिया गया मगर मंदिर को नहीं बचा सके.

गांववासियों ने रोष जताते हुए कहा कि आग को बुझाने का कोई भी प्रयास वन विभाग की ओर से नहीं किया गया. जब आग मंदिर तक पहुंच गई तब विभाग की तरफ से आग बुझाने का कार्य किया गया. उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना से वन विभाग को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है. उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि आग लगाने वाले शरारती तत्वों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. (Fire in the forest of Bharmour) (Fire Incident in Bharmour)

