बिलासपुर: बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने शुक्रवार को अपना नामांकन भरा. इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे. मुख्यमंत्री विशेष रूप से त्रिलोक जम्वाल के नामांकन के लिए बिलासपुर पहुंचे थे. त्रिलोक जम्वाल प्रदेश भाजपा महामंत्री और सीएम जयराम ठाकुर के राजनैतिक सलाहकार हैं. जेपी नड्डा के करीबी माने जाने वाले जम्वाल को संगठन में रहने का अनुभव और पहली बार चुनावी पिच पर उतर रहे हैं. (Trilok Jamwal Nomination) (BJP Candidate from Bilaspur Trilok Jamwal) (CM Jairam with Trilok Jamwal)

सीएम ने थपथपाई त्रिलोक जम्वाल की पीठ- नामांकन से पहले बिलासपुर शहर में एक जनसभा का आयोजन किया गया था. जहां सीएम जयराम ठाकुर ने जनता से त्रिलोक जमवाल को वोट देने की अपील करने के साथ उन्हें पूरी तरह से सदर में लॉन्च भी कर गए. अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने त्रिलोक जम्वाल की तारीफ की और कहा मैं जब जब भी व्यस्त रहा, तो मेरा सारा काम त्रिलोक जम्वाल ने संभाला है. मैं सुबह से निकल जाता था और कहता था कि त्रिलोक जी पीछे से सारा काम आप सभालें. ऐसे में जब शाम को वापिस लौटता था तो सारा काम पूरा मिलता था. सीएम के कहा कि हर बार त्रिलोक जम्वाल ने मेरा पूरा साथ दिया है. (Jairam Thakur in Bilaspur) (CM Jairam Thakur at Trilok Jamwal Nomination) (Jairam Thakur on Trilok Jamwal) (Jairam Thakur praised Trilok Jamwal)

जयराम ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर हिमाचल का केंद्र है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी ये कर्मभूमि है. इसलिये बिलासपुर का बहुत महत्व है. वही त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर सदर से टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है.

