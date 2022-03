दो दिन के भारत बंद का दिख रहा असर: सड़कों पर उतरे श्रमिक संगठन, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित: केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने (A joint forum of central trade unions) सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध (protest against government policies) में आज से (28 और 29 मार्च) (trade unions call two day bharat bandh) देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

7 दिन में छठी बार Petrol और Diesel की कीमतों में बढ़ोतरी, जानिए क्या है नई कीमतें

देश में महंगाई बढ़ने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं. इस बीच ईंधन की कीमतों में पिछले एक हफ्ते से लगातार वृद्धि की जा रही है. आज सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में छठी बार बढ़ोतरी की गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे और एक लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पति रॉबर्ट वाड्रा संग शिमला पहुंची प्रियंका गांधी: दिल्ली की गर्मी से राहत पाने और शिमला की ठंडी वादियों में सकूं के पल बिताने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Vadra) अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला अपने घर छराबड़ा (Priyanka Vadra reached shimla) पहुंची हैं. रविवार शाम को प्रियंका वाड्रा शिमला पहुंची (Priyanka Vadra in shimla) हैं. छराबड़ा स्थित उनके घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं. प्रियंका वाड्रा का 30 मार्च तक उनका यहां रुकने का कार्यक्रम है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत व दो घायल, CM जयराम ने किया शोक व्यक्त

चंबा जिले में सड़क हादसे तीन लोगों की मौत (three people died in road accident in chamba) हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही फौरन चंबा थाना प्रभारी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि चंबा से करीब 4 किलोमीटर दूर भटालवा नामक स्थान के पास मोड़ पर अल्‍टो कार एचपी 73-5865 दुर्घटनाग्रस्त हुई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

महेश्वर चौहान का जयराम सरकार पर गंभीर आरोप: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और सरकार को हर क्षेत्र में (Maheshwar Chauhan targeted Jairam Govt) विफल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार धरने और प्रदर्शनों की सरकार बनकर रह गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पेयजल समस्या को लेकर खराहल घाटी के ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से की मुलाकात: जिला कुल्लू में तापमान में तेजी आने के चलते अब लोगों को पेयजल समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है. जिले में बीते कुछ दिनों से तापमान में तेजी (Drinking water supply problem in Kullu) आई है और इसका पेयजल स्रोतों पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है. ऐसे में गर्मियों के मौसम में जिला कुल्लू में लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊर्जा मंत्री के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने पसारे पांव, युवाओं में दिख रहा खासा उत्साह-पंजाब में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party Himachal) को बंपर जीत मिलने के बाद हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है. रविवार को सिरमौर के पांवटा साहिब में कई युवाओं ने आम आदमी का दामन थामा और सड़कों पर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी भी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बड़ोग में खाई में गिरा दूध से भरा कैंटर, बाल-बाल बची HRTC बस में सवार यात्रियों की जान

सोलन जिले में कुमारहट्टी-बड़ोग-सोलन सड़क पर अचानक दूध से भरा कैंटर 100 मीटर गहरी खाई (canter fell into a ditch in Barog) जा गिरा. हादसे में तीन लोगों को चोटें आई हैं. गनीमत रही कि सवारियों से भरी बस बाल-बाल बच गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. बस में करीब 30 से 35 सवारियां थीं, जो पूरी तरह सुरक्षित है. पुलिस थाना प्रभारी धर्मपुर राकेश राय ने मामले की पुष्टि (road accident in solan ) की है. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गिरिपार में तेंदुए का आतंक, दर्जनों मुर्गे-मुर्गियों को बनाया शिकार: गिरिपार क्षेत्र के वन परिक्षेत्र भगानी के मेहरूवाला गांव के पोल्ट्री फार्म परहमला में एक तेंदुए ने दर्जनों मुर्गे-मुर्गियों को अपना शिकार बनाया (Leopard hunt chickens in Giripar) है. जिसके कारण पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों रुपये के नुकसान हुआ है. ऐसे में स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे (Leopard terror in Giripar) हैं. स्थानीय लोगों और पीड़ित मुर्गी पालक ने वन विभाग और प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई (Leopard attack in Giripar poultry farm) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

