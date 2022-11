HAMIRPUR: एचआरटीसी के बड़े अधिकारी के परिवार पर महिला शिक्षक से मारपीट और धमकी देने का आरोप

हमीरपुर जिले में एक महिला शिक्षक ने एचआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के परिवार पर मारपीट और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित महिला शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने एचआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी, बेटा और बेटी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही दूसरे पक्ष ने भी महिला शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. (Female teacher assaulted in Hamirpur) (SP Hamirpur on Female teacher threatened)

नई सरकार को कुर्सी संभालते ही सबसे पहले लेना पड़ेगा कर्ज, वेतन और पेंशन देने के पड़ेंगे लाले

हिमाचल में जयराम सरकार चाहे रिवाज बदलने में कामयाब रहे या फिर कांग्रेस ताज बदलने में, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही हिमाचल की गाड़ी चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ेगा. हिमाचल सरकार की इस वित्त वर्ष की लोन लिमिट 9700 करोड़ रुपए है, इसमें से 7000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है. दिसंबर महीने में एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज और लेना पड़ेगा. (Himachal new government will take loan)

अपने-अपने दावे, अपनी-अपनी सरकार, एग्जिट पोल से पहले हिमाचल भाजपा का महामंथन

हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब चुनावी परिणाम की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है. 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. रोमांच और उत्सुकता के लिहाज से देखें तो इस बार हिमाचल विधानसभा का चुनाव (Himachal election 2022) सबसे अलग है. कांग्रेस सत्ता विरोधी रुझान की ओर ताक लगाए बैठी है तो भाजपा का मन डबल इंजन सरकार तथा पॉजिटिव वोटिंग से बहल रहा है. दोनों ही दल सत्ता में आने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक अजीब सा भय भी है. पढे़ं पूरी खबर...

नए साल और क्रिसमस पर पर्यटकों को लुभाने की तैयारी, जारी होंगे विशेष पैकज

नए साल और क्रिसमस को लेकर पर्यटन विभाग को पूरी तरह से तैयार है. पर्यटकों को लुभाने के लिए पैकेज बनाए जा रहे हैं. साथ ही होटलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. हिमाचल में नवंबर तक 1 करोड़ 40 लाख पर्यटन पहुंच चुके हैं. दिसंबर में 30 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है.

तंबू गाड़कर EVM की पहरेदारी कर रही कांग्रेस, बोले राजेंद्र राणा- BJP पर हमें नहीं भरोसा

हिमाचल प्रदेश में मतगणना से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस को एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का डर सताने लगा है. ऐसे में कार्यकर्ता स्ट्रॉग रूम के बाहर तंबू लगाकर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं. सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ईवीएम पर नजर रखे हुए हैं. (congress established tent outside EVM strong rooms)

नगर परिषद हमीरपुर के हाउस में उठेगा लावारिस कुत्तों का मुद्दा, पशुपालन विभाग के साथ चलाया जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन

हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है. ऐसे में अब चुनावी आचार संहिता हटते ही नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कुत्तों के पंजीकरण को लेकर नियम बनाए जाएंगे और वार्षिक शुल्क सहित कुत्तों की टीकाकरण की भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी. (issue of stray dogs in hamirpur)

भरमौर: 135 दिन के लिए आज बंद हो जाएगा कुगती स्थित कार्तिक स्वामी का मंदिर

कुगती स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद 135 दिनों के लिए आज बंद कर दिया जाएगा. सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाहन किया जा रहा है. कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी मचलू राम शर्मा का कहना है कि बुधवार दोपहर बारह बजे से मंदिर में यात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी.

सौरभ कुमार ने तैयार किया थर्ड आई मॉडल, दृष्टि बाधित, बहरे और लाठी के सहारे चलने वालों के लिए लाभकारी

जिला मंडी के जोगिंदरनगर के छात्र सौरभ कुमार ने गर्ल्स स्कूल मंडी में क्लस्टर साइंस प्रदर्शनी में एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा. उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए थर्ड आई मॉडल तैयार किया है. यही नहीं यह मॉडल बहरे और लाठी के सहारे चलने वालों के लिए भी फायदेमंद है. (Saurabh Kumar made third eye model) (Cluster Science Exhibition at Girls School Mandi )

हिमाचल में 3 दिसंबर तक मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा WEATHER

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है. वहीं, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बरसात हो सकती है. इसके अलावा पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट आएगी.वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: इमरजेंसी होने पर संजीवनी मॉडल बचाएगा मरीज की जान, नन्हें वैज्ञानिक अनुज ने तैयार की व्हीलचेयर