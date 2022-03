ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पर विधानसभा का घेराव: प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का बल प्रयोग, नहीं मिले सीएम

हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग (Demand for old pension scheme in Himachal) को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया. इतना ही नहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्रतिनिधि आएं और अपनी मांग रखें, आंदोलित होकर नहीं होगा समस्या का समाधान: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

वीरवार को हिमाचल सरकार के सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल (old pension scheme in Himachal) करने की मांग करते हुए विधानसभा के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव न कर सकें, इसलिए सरकार ने गुरुवार को छुट्टी का ऐलान किया था. इसके बावजूद कर्मचारियों का हुजूम विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो गया. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़ा ऐतराज जताया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल बजट सत्र: सीएम जयराम बोले- कांग्रेस ने माकपा को आउटसोर्स कर दिया अपना नेतृत्व

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में (HP budget session 2022) मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कैसा समय आ गया है कि एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी को नारेबाजी के लिए सीपीएम का सहारा लेना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना नेतृत्व माकपा को आउटसोर्स कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी: आशा कुमारी

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (Himachal assembly budget session) के दौरान विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की जो भी पहली बैठक होगी, उसमें जो पहला मामला होगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension scheme in Himachal) की बहाली को लेकर होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सदन में कर्मचारियों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार को कर्मचारियों पर जुल्म न करने की दी चेतावनी

हिमाचल विधानसभा के अंदर विपक्ष ने कर्मचारियों पर वाटर कैनन और लाठी चार्ज करने पर जमकर हंगामा किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों पर किसी भी तरह का जुल्म सहन नहीं (Mukesh Agnihotri on Jairam Government) किया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारियों के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है वह अमानवीय है. विधानसभा आ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पूरी फोर्स लगा दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Employees Protest In Shimla: राजधानी दिन भर रही जाम, धरने के कारण आम जनता और मरीजों को झेलनी पड़ी मुश्किलें

पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने शिमला पहुंचे. जिस कारण पूरा दिन स्थिति तनावपूर्ण (Protest For Old Pension Scheme In Shimla) बनी रही. सुबह 11 बजे आईएसबीटी क्रॉसिंग से शुरू हुई एनपीएस कर्मचारियों की पदयात्रा ने 103 तक सड़क मार्ग पूरी तरह जाम कर दिया. सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को पेश आई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आपराधिक मामलों में सुबूतों से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, स्टेट फॉरेंसिक लैब को दिए कई अहम निर्देश

विभिन्न आपराधिक मामलों में सबूतों से छेड़छाड़ के मुद्दे को उजागर करने वाले मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल), जुन्गा और रेंज फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं धर्मशाला और मंडी में लंबित नमूनों की कुल संख्या बताने का (High court strict on tampering of evidence)निर्देश दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बिना छात्रों के सूने पड़े हैं 27 प्राइमरी व 3 मिडिल स्कूल भवन, दस अन्य स्कूलों में खाली हैं दर्जनों कमरे

शून्य नामांकन के कारण हिमाचल प्रदेश के 27 प्राइमरी स्कूल के भवन सूने हैं. इसी तरह मिडिल स्कूल के तीन भवन भी शून्य नामांकन के कारण प्रयोग में नहीं हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों के दर्जनों कमरे विभिन्न कारणों से प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर..

यूक्रेन में फंसे हमीरपुर के छात्र की मदद के लिए ट्वीट किया तो बैन हो गया अकाउंट, जानें क्या है पूरा मामला

यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज (Ukraine-Russia War) आठवां दिन है. हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं. कई भारतीय छात्र वहां फंसे हैं. हिमाचल के भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं. ऐसे में परिजन बार-बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वहां से वापस लाया जाए. यूक्रेन में फंसे हमीरपुर जिले के अनन्य शर्मा की मदद के लिए जब पीएमओ तथा केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के टि्वटर हैंडल को टैग किया गया तो 1 घंटे के बाद टि्वटर हैंडल बैन हो गया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में वरिष्ठता के चक्कर में भिड़े दो डॉक्टर, प्रबंधन के हस्तक्षेप के बाद समझौता

डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज (Dr. Radhakrishnan Medical College Hamirpur) में वीरवार को दो डॉक्टर आपस में कहासुनी होने पर भिड़ गए. बताया जा रहा है कि फार्माकोलॉजी विभाग के 2 सीनियर डॉक्टर किसी बात को लेकर अपने कमरे में आपस में ही झगड़ पड़े. बताया जा रहा है कि संबंध में विभागीय जांच आरंभ कर दी गई है और दोनों का आपस में भी समझौता हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



