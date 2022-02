बिहार: हाजीपुर जेल की लापरवाही, मुर्दे को लगाई हथकड़ी, मचा कोहराम

सात दिन के अंदर हाजीपुर मंडल कारा प्रशासन की घोर लापरवाही और शर्मनाक करतूत सामने आयी है. रविवार को एक कैदी की मौत (Prisoner Death in Hajipur Jail) हो गयी. जेल प्रशासन ने मृत कैदी को हथकड़ी में बांधकर अस्पताल पहुंचा दिया. उसे 7 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लगभग एक सप्ताह पहले जेल भेजा गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नल से जल की गुणवत्ता में देशभर में हिमाचल को पहला स्थान

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission in Himachal) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. भाजपा सरकार के प्रयासों से नल से जल की गुणवत्ता (quality of water from tap) में देशभर में हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Jairam Thakur Health Update: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एम्स से जल्द छुट्टी मिलने की उम्मीद

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं. जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से उनके जो भी सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच (Jairam Thakur In Delhi AIIMS) रिपोर्ट सामान्य आई है. प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से होना है. इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करनी है. अलबत्ता चिकित्सकों की सलाह पर ही वह दिल्ली से शिमला आएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्रतिभा सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, कहा: आज सिलेंडर इतना महंगा की छूने से भी लग रहा करंट

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में पहुंची (Pratibha Singh mandi tour). इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना (Pratibha Singh on PM Modi) साधा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और मंहगाई पर के चलते लोगों का जीन दूभर हो गया है. उन्होंने कहा कि आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है की उसे छूने से भी करंट लग रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर: बर्फीले व संकरे रास्ते से 5 KM उठाकर अस्पताल पहुंचाई बीमार युवती

सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह (Sub Division Sangrah of sirmaur) की गेहल पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव हड़ियोट (Hadiot village of Sirmaur) से रविवार को एक बीमार युवती को संकरे और बर्फीले रास्ते से उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा. गांव में सड़क न होने से चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. लोगों का कहना है कि सीएम से मांग करने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्राकृतिक खेती से 'मोटा' मुनाफा कमा रहे हैं सिरमौर के नरोत्तम, आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (Subhash Palekar Natural Farming) के अंतर्गत जिला सिरमौर के गांव डाकरावाला तहसील नाहन से संबंध रखने वाले नरोत्तम सिंह इन दिनों प्राकृतिक खेती से अपनी तकदीर लिख रहे हैं. नरोत्तम सिंह अपने खेतों में बिना उर्वरक या रसायनिक दवाईयों के उपयोग व प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन कर अपने आस-पास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं. नरोत्तम के पास खेती योग्य 13 बीघा जमीन है, जिसमें वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'21 सालों से सड़क का इंतजार, अब तो सुन लो पुकार, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हो हर बार'

सिरमौर जिले की दुर्गम शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बीते 21 वर्षों से ग्राम पंचायत झकांडो के काकोली गांव में सड़क सुविधा ( ROAD PROBLEM IN KAKOLI VILLAGE) न मिलने से लोग सरकार ने खासे नाराज हैं. यहां सड़क निर्माण के नाम पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी सैकड़ों ग्रामीण 4 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय करने पर मजबूर हैं. ऐसे में ग्रामीणों में इतना रोष है कि उन्होंने ये चेतावनी तक दे डाली है कि कांग्रेस हो या भाजपा अगर एक महीने के अंदर सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो किसी भी नेता को गांव में नहीं आने दिया जाएगा और अगर कोई आता है तो उसे जूते की माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

करसोग में शादी समारोह में गया था बुजुर्ग व्यक्ति, ढांक से गिरकर हुई मौत

मंडी जिले के करसोग में एक व्यक्ति की ढांक से गिर कर मौत हो गई है. व्यक्ति तीन साल पहले ही वर्ष 2018 में जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department Karsog) से सेवानिवृत्त हुआ था. बुजुर्ग घर से शादी समारोह में भाग लेने गया था, वहां से वापस लौटते वक्त पैर फिसल गया और ढांक से गिरकर मौत (Elderly man dies after falling from a hil) हो गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में महिला का कटा हाथ मुंह में लेकर घूम रहा था कुत्ता, लोगों के उड़े होश

सोलन में एक कुत्ता मुंह में इंसानी हाथ के टुकड़े (dog was roaming in Solan) देखकर लोगों के होश उड़ गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से बाजू को ढूंढा और कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार आसपास ही किसी महिला का शव (Woman body found in Solan) भी बरामद हो सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हीटर जलाकर सो रहा था व्यक्ति, रजाई ने पकड़ी आग, मौत

हमीरपुर की ग्राम पंचायत ऊखली के गौटा गांव के एक व्यक्ति की हीटर से लगी आग के कारण मौत हो (Man dies in Hamirpur) गई है. बताया जा रहा है कि सोते वक्त रजाई जल रहे हीटर पर गिर जाने से रजाई ने आग पकड़ ली. इसके बाद व्यक्ति आग की चपेट में आ गया. जब तक परिजन आग को नियंत्रित कर पाते, तब तक व्यक्ति काफी हद तक जल चुका था. वहीं, टांडा मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

