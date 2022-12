बरमाणा एसीसी फैक्ट्री बंद होने के बाद क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के अचानक अनिश्चित काल तक बंद होने के आदेश जारी होते ही क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति होने का खतरा पैदा हो गया है. ऐसी स्थिति में जिला पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है. पुलिस प्रशासन ने बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया है. इसके लिए करीब 100 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. इस बारे में एएसपी बिलासपुर राजेंद्र जसवाल ने बताया कि पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है. ताकि लॉ-एंड-ऑर्डर प्रभावित न हो. उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें. (ACC Cement Factory in Bilaspur) (policemen deployed outside ACC cement factory)

बता दें कि इस फैसले से बरमाणा में काम करने वाले 980 कर्मचारियों और करीब 3,800 ट्रक ऑपरेटरों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है. ऐसे में यहां पर स्थानीय जनता और ऑपरेटरों में भारी रोष है. ऑपरेटरों ने तो सरेआम प्रबंधक को चेतावनी दी है कि अगर वह नियमित रूप से फैक्ट्री शुरू नहीं करने पर इसके परिणाम सही नहीं होंगे. जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरा तैयार हो गया है और यहां पर बटालियन से बतौर पुलिस फोर्स बुला ली गई है. (two cement plant shutdown in himachal) (adani group cement plants shutdown in Himachal)

फैक्ट्री बंद होने पर 10 हजार परिवारों पर संकट: जानकारी के अनुसार एसीसी कंपनी में 530 नियमित और 450 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं, जबकि करीब 2,300 ट्रक बीडीटीएस और 1,500 ट्रक पूर्व सैनिकों के सीमेंट ढुलाई करते हैं. दूसरी ओर दाड़लाघाट में भी 500 नियमित कर्मचारी हैं, जबकि 300 कामगार ऐसे हैं जो ठेकेदार की ओर से कंपनी में काम करते हैं. इसके अलावा 3500 से अधिक ट्रांसपोर्टर हैं, जो प्रभावित होंगे. एसीसी सीमेंट प्लांट बरमाणा में काम बंद होने से 10,000 परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. (Barmana ACC factory closed)

हिमाचल से पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में भेजा जाता है सीमेंट: हिमाचल में स्थित दोनों प्लांट से हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और हरियाणा के लिए सीमेंट की आपूर्ति की जाती है. पंजाब और हरियाणा से मालगाड़ियों में सीमेंट देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है. (Bilaspur ACC Cement Factory latest news)

हर दिन होती थी 3000 मीट्रिक टन की खपत: वर्तमान में एसीसी कंपनी पांच हजार मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन हर दिन कर रही थी। कंपनी की क्षमता 15 हजार मीट्रिक टन सीमेंट और क्लींकर उत्पादन की है. प्रदेश में हर दिन तीन हजार मीट्रिक टन एसीसी सीमेंट की खपत होती है. (Himachal Govt on Cement Price)

