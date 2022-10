नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के एक दिन बाद, भारतीय टीम ने शुक्रवार को पर्थ के वाका (WACA) स्टेडियम में अपने पहले ट्रेनिंग सत्र के साथ टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारी (Mission T20 World Cup 2022) शुरू कर दी है. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपने 15वें खिलाड़ी के बिना गुरुवार तड़के मुंबई से रवाना होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में उतरी, क्योंकि चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह एक खिलाड़ी की घोषणा की जानी बाकी है. माना जा रहा है कि टीम इंडिया को मोहम्मद शमी की फिटनेस रिपोर्ट (Mohammad Shami Fitness Report) व रिकवरी का इंतजार है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की एक तस्वीर साझा की, जो अपने प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की है. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, नमस्कार और वाका में आपका स्वागत है. भारतीय टीम ने अपने पहले प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की."

ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए पर्थ में अपने सप्ताह भर के प्रवास के दौरान, भारतीय टीम 10 और 13 अक्टूबर को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ दो अभ्यास मैच खेलकर अपने आप को माहौल में ढ़ालने की कोशिश करेगी. इसके बाद वे ब्रिस्बेन की ओर रुख करेंगे, जहां वे गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 और 19 अक्टूबर को दो अभ्यास मैच खेलकर अपनी तैयारियों को परखने की कोशिश करेंगे.

घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला की समाप्ति के बाद, जिसे भारत ने 2-1 से जीता था, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने समझाया था कि एक सप्ताह के लिए पर्थ में रहने वाली टीम उन्हें पिचों द्वारा पेश की गई गति और उछाल के अनुकूल होने में मदद करेगी. ऑस्ट्रेलिया में, विशेष रूप से लगभग आधी टीम ने पहले देश में टी20 मैच नहीं खेला है.

मुख्य कोच राहुल द्रविड़ "हमें पर्थ में कुछ दिन और सत्र बिताने का मौका मिलेगा और फिर वहां कुछ मैच होंगे. ऑस्ट्रेलिया उन विकेटों पर गति और उछाल के मामले में काफी अद्वितीय है और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 क्रिकेट बहुत अधिक नहीं खेला है."

2007 में पहला टी20 विश्व कप विजेता भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और टूर्नामेंट के पहले दौर से दो क्वालीफाइंग टीमों के साथ, टी20 विश्व कप में सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 में है.

