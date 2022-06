इंदौर। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के द्वारा रणजी ट्रॉफी के लिए जीत की प्लानिंग डेढ़ साल पहले ही हो गई थी. उस प्लानिंग के सूत्रधार टीम के कोच चंद्रकांत पंडित और टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव रहे. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान आदित्य ने बताया की टीम में सीमित बॉलर थे इसके बावजूद जीत के लिए बनाई गई रणनीति की बदौलत सफलता का यह मुकाम हासिल हो सका.

इंदौर में आदित्य श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत : सोमवार की रात को बेंगलुरू से इंदौर पहुंची रणजी टीम का मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उषा राजे स्टेडियम परिसर में भव्य स्वागत किया. इस दौरान यहां खिलाड़ियों की पूरी टीम, उनके कोच चंद्रकांत पंडित सहित एमपीसीए के तमाम अधिकारी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

ईटीवी भारत पर एमपी रणजी टीम के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव

ईटीवी भारत से खास बातचीत में टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव ने कहा रणजी ट्रॉफी के तमाम मैच चुनौतीपूर्ण थे. सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण केरल की टीम के साथ मैच था. इसके बाद बंगाल और पंजाब से मुकाबला भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सेमीफाइनल के बाद 14 बार की विजेता मुंबई टीम से फाइनल मुकाबला हुआ तो, सभी खिलाड़ियों ने रणनीति के तहत उन्हें कम रनों पर रोके रखा और सामूहिक प्रयासों से आखिरकार मध्य प्रदेश को बड़ी जीत हासिल हो सकी.

इसलिए हासिल हुई जीत: रणजी टीम के कप्तान आदित्य ने बताया कि-" किसी भी काम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, इसके अलावा मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए. दोनों चीजों का कॉन्बिनेशन जब होगा तो आपके ड्रीम सफल होंगे और आपको हर चीज में सफलता मिलेगी". रणजी टीम में खेल के दौरान मात्र चार ही बॉलर होने पर भी मैच सफलतापूर्वक जीत लेने के सवाल पर उन्होंने कहा- "मैच के दौरान टीम में चार ही बॉलर थे, लेकिन चूंकि हमारी टीम में जीत के लिए प्लानिंग डेढ़ साल पहले ही हो गई थी, इसलिए हमने थिंक टीम की सलाह पर काम किया. हमें पहले से पता था कि खेलते समय इंजरी आएगी. खिलाड़ियों का क्रम बदलेगा एवं तमाम तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं. हमारी सामूहिक जीत की प्लानिंग पहले से थी इसलिए हम यह जीत हासिल कर सके". (MP Ranji team Captain on ETV Bharat)(Aditya Shrivastava on ETV Bharat)(Exclusive Interview with Aditya Shrivastava)(Ranji Trophy 2022)