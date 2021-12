सवाई माधोपुर : एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी चर्चा (KatVick Ki Royal Wedding) का विषय बनी हुई है. इसी बीच विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने एक एसओपी (SOP For Guests Of Vicky Kaushal Katrina Wedding) जारी की है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में आए मेहमानों ने एनडीए क्लॉज (Non Disclosure Agreement For KatVick Wedding) साइन किया है.

मेहमानों के लिए SOP जारी

एसओपी के अनुसार मेहमानों की ओर से शादी में उपस्थिति का खुलासा नहीं किया जाएगा और कोई फोटोग्राफी (No Information Of Attending KatVick Wedding And No Photography) भी नहीं की जाएगी.

सोशल मीडिया पर शादी के कोई फोटो शेयर नहीं करेंगे. साथ ही सोशल मीडिया पर भी कोई शेयरिंग लोकेशन नहीं होगी. जब तक मेहमान कार्यक्रम स्थल से बाहर नहीं निकल जाते तब तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं किया जाएगा.

जारी की गई एसओपी (SOP For Guests Of Vicky Kaushal Katrina Wedding) के अनुसार विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के शादी (KatVick Ki Royal Wedding) की सभी तस्वीरें वेडिंग प्लानर्स की मंजूरी के बाद (Wedding Planners Approval For KatVick Marriage) ही प्रकाशित की जाएंगी. विवाह स्थल पर कोई रील या वीडियो भी नहीं बनाया जा सकेगा.

बता दें, सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित सिक्स सेंस गढ़ होटल (Six Senses Fort Hotel) में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी (KatVick Ki Royal Wedding) चर्चाओं में है.

शादी को लेकर होटल में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं. विवाह को लेकर अब शादी में भाग लेने वाले मेहमानों के लिए एसओपी जारी की गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral News Of Katrina Vicky Kaushal Wedding) हो रही है.

