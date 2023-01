कोपेनहेगनः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने देशों से विज्ञान आधारित एहतियाती कोविड-19 प्रवेश प्रतिबंधों (Science Based COVID Entry Restrictions ) को अपनाने का आग्रह किया है, जो आनुपातिक और गैर-भेदभावपूर्ण हो. डब्ल्यूएचओ के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूज (WHO Regional Director for Europe Hans Kluge) ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह अपील की.

डब्ल्यूएचओ के हैंस क्लूज ने कहा, 'कोविड के खतरों से निपटने के लिए कई देश एहतियाती यात्रा प्रतिबंधों की शुरुआत कर रहे हैं. यात्रा प्रतिबंधों को लागू करते समय सभी देश वैज्ञानिक, तार्किक, आनुपातिक और गैर-भेदभावपूर्ण नीति रखने की अपील करते हैं.'

क्लूज ने न्यूज एजेंसी शिन्हुआ (Xinhua News Agency) को बताया, 'चीन से मिली जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक रूप से, इस समय यूरोपीय क्षेत्र के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है, क्योंकि (वायरस) वेरिएंट जो चीन में घूम रहे हैं, वे यूरोप में भी घूम रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'हम यूरोपीय रोग नियंत्रण केंद्र (European Center For Disease Control) के इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं कि चीन में चल रहे उछाल से इस समय डब्ल्यूएचओ यूरोपीय क्षेत्र में कोविड-19 महामारी विज्ञान की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है.' समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, क्लूज ने वैज्ञानिक निगरानी के महत्व को दोहराया और कोविड-19 का पता लगाने के लिए अपनी निगरानी क्षमता को काफी कम करने पर क्षेत्र के कुछ देशों की आलोचना की.

क्लूज के अनुसार, वायरस के विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करना जोखिम भरा हो सकता है, जैसे कि ओमिक्रॉन एक्सबीबी.1.5 रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट (Corona XBB 1.5 Variant) , जो तेजी से पूरे अमेरिका में फैल गया है और इस समय यूरोपीय क्षेत्र में फैल कर रहा है. उन्होंने देशों से और भी अधिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया, जिसमें गंभीर बीमारियों के खतरे वाले रोगियों के लिए सामान्य आबादी में वैक्सीन का उपयोग बढ़ाना, प्राथमिकता वाले समूहों को अतिरिक्त वैक्सीन खुराक प्रदान करना, घर के अंदर और सार्वजनिक परिवहन दोनों जगह मास्क पहनने को बढ़ावा देना, भीड़भाड़ और सार्वजनिक स्थानों को हवादार करना और जल्दी और उचित उपचार प्रदान करना शामिल है.

(आईएएनएस)

