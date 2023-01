सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज गूगल ने ऐलान किया है कि वह यूजर्स के लिए एक 'रिफ्रेश्ड' एंड्रॉइड ऑटो अनुभव शुरू कर रहा (Google announced refreshed Android Auto experience ) है. जिसमें स्प्लिट-स्क्रीन यूजर इंटरफेस (यूआई) शामिल (Google unveils new split look for Android Auto) है. कंपनी ने गुरुवार को एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि नया डिजाइन अपडेट और फीचर इम्प्रूवमेंट्स यूजर्स को अधिक व्यक्तिगत उपयोग में आसान अनुभव प्रदान करेगा. नया डिजाइन मुख्य रूप से ड्राइवर्स के लिए तीन महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित है. जिसमें, वे कहां जा रहे हैं उसके लिए मार्गनिर्देशन करना, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना और उनका गाने या पॉडकास्ट बजाना आदि. 'मैप्स' अब ड्राइवर की सीट के करीब है ताकि वे एक नजर में देख सकें की वे कहां जा रहे हैं. Google unveils new split look for Android Auto



म्यूजिक सिस्टम में दिखेगी स्प्लिट स्क्रीन: दरअसल,कंपनी ने कहा कि हम गाने और पॉडकास्ट के लिए हमारी टॉप अनुरोधित फीचर्स में से एक सर्च योग्य प्रगति बार पेश कर रहे हैं ताकि आप किसी गाने या एपिसोड में आगे निकल सकें. कंपनी ने आगे कहा कि अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, लेटेस्ट पिक्सेल और सैमसंग फोन से शुरू करते हुए, आप जल्द ही एंड्रॉइड ऑटो के साथ व्हाट्सएप का उपयोग करके कॉल कर सकते ( New feature WhatsApp Calling with Android Auto) हैं. कार के म्यूजिक सिस्टम में स्प्लिट स्क्रीन देखने को (Split screen in music system of Android Auto) मिलेगा.



सैमसंग फोन पर भी साझा होगी डिजिटल कार की चाबी: पहले, यूजर्स केवल पिक्सल और आईफोन यूजर्स के बीच अपनी डिजिटल कार की चाबी को साझा करने में सक्षम थे, लेकिन अब कंपनी ने घोषणा की है कि जल्द ही सैमसंग फोन पर चाबी साझा की जा रही (Digital car key will be shared on Samsung phone) है और शाओमी यूजर्स इस वर्ष के अंत में डिजिटल कार चाबी का उपयोग और साझा करने में सक्षम होंगे.

(आईएएनएस)

