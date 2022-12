जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहेगा. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार जिनेवा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयसस ( Tedros Adhanom Ghebreyesus , WHO Director General ) ने कहा कि WHO कोविड-19 आपातकालीन समिति अगले महीने covid 19 emergency की समाप्ति की घोषणा के मानदंडों पर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले साल किसी बिंदु पर हम यह कहने में सक्षम होंगे कि कोविड -19 अब Global health emergency नहीं है. India corona cases . Corona cases update India . Corona latest news . covid19 latest news . Covid 19 end next year says who chief . Global health emergency end date .

हालांकि WHO DG Tedros Adhanom Ghebreyesus ने यह भी कहा कि covid 19 महामारी के लिए जिम्मेदार सार्स सीओवी 2 वायरस (SARS COV 2 virus) खत्म नहीं होगा. उन्होंने कहा, सभी देशों को influenza और RSV (respiratory syncytial virus) सहित अन्य श्वसन बीमारियों के साथ-साथ इसे प्रबंधित करना सीखना होगा. WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ने कहा कि महामारी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि सभी देशों को महामारी के लिए तैयार करने, रोकने, पता लगाने और तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है.

संक्रमण और पुन: संक्रमण की चेतावनी : एक और महत्वपूर्ण सबक प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की अधिक आवश्यकता है, जिसने कोविड -19 को वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में चिह्न्ति किया. इस बीच WHO के हेल्थ इमर्जेंसी प्रोग्राम की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove technical lead WHO Health Emergencies Program) ने दुनिया भर में संक्रमण और पुन: संक्रमण की चेतावनी दी. WHO के हेल्थ इमर्जेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रयान (Mike Ryan executive director WHO Health Emergencies Program) ने चेतावनी दी कि दुनिया अभी भी नहीं जानती है कि भविष्य में SARS COV 2 virus कैसे विकसित होगा और इस तरह की अनिश्चितता जोखिम को बढ़ाती है. --आईएएनएस

