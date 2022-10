.

LIVE: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आगाज, पीएम नरेंद्र मोदी महोत्सव में शामिल Published on: 2 hours ago |

एक सप्ताह तक चलने वाले अंतराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव आज से शुरू हो गया है. यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा शिरकत कर रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ की रथयात्रा में शामिल (PM Narendra Modi in Kullu Dussehra) हो रहे हैं. सप्ताह भर चलने वाला ये उत्सव इसलिए अनूठा है क्योंकि जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा उत्सव समाप्त हो जाता है तब इसका आयोजन किया जाता है. (PM Modi in himachal) (PM Modi himachal visit) (PM Modi in kullu)