ब्रसेल्स : यूरोपीय संघ (European Union-EU) ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप 'ओमीक्रोन' (Corona new variant Omicron) को फैलने से रोकने की उम्मीद में दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था. अब इस यात्रा प्रतिबंध पर करीब एक महीने बाद सोमवार को हटा (Ban lifted from flights coming from S.Africa) दिया गया है. अब दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा.

गौरतलब है कि ओमीक्रोन की पहचान सबसे पहले पिछले साल नवंबर के अंत में दक्षिण अफ्रीका में ही हुई थी. इसके बाद 27 देशों के संगठन ने उस क्षेत्र से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. दक्षिण अफ्रीका में ओमीक्रोन (Omicron in South Africa) के कारण संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी. इस स्वरूप के कारण EU समेत दुनियाभर के कई देशों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई.

यूरोपीय संघ ने ओमीक्रोन को फैलने से रोकने के लिए दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले हवाई यात्रियों पर संघ रोक लगाया था. यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने सदस्य देशों के साथ करीबी समन्वय से दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र से आने वाले हवाई यात्रियों को रोकने के लिए आपातकालीन रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप सामने आया था. वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के लिए इसे चिंता का सबब बताया. देश की सबसे घनी आबादी वाले प्रांत गाउतेंग में युवाओं के बीच यह स्वरूप तेजी से फैला. कोरोना वायरस के मामलों में चौथी बार वृद्धि होने से 27 देशों वाला यूरोपीय संघ बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने की कवायद में पाबंदियों पर सख्ती बरत रही थी. अब EU के अध्यक्ष फ्रांस ने सोमवार को घोषणा की कि संघ ने दक्षिण अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा बहाल करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है.