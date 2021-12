सैक्रामेंटो (अमेरिका) : अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona in Callifornia) के मामले 50 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं. संक्रमण के ज्ञात सर्वाधिक मामलों वाला यह पहला राज्य (1st state with the most cases of infection) बन गया है. सरकारी आंकड़ों में मंगलवार को यह जानकारी दी गई.

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (US Centers for Disease Control and Prevention) ने कैलिफोर्निया को देश के अधिकतर स्थानों के साथ वायरस के उच्च प्रसार वाले क्षेत्र की सूची में डाला है. इस बीच, राज्य में संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. राज्य में संक्रमण से 75,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

पिछले सात दिनों में अस्पतालों में भर्ती होने के मामले 12 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. इस दौरान 4,401 लोग अस्पाल में भर्ती हुए है. इन मामलों में अभी यह स्पष्ट नहीं हैं कि इनमें नए स्वरूप ओमीक्रोन के कितने मामले हैं.

बता दें कि कैलिफोर्निया जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (Callifornia Public Health Deptt. report) के अनुसार राज्य में संक्रमण का पहला मामला 25 जनवरी 2020 को सामने आया था. इसके ठीक 292 दिन बाद उसी वर्ष 11 नवंबर को संक्रमण के मामले बढ़कर दस लाख हो गए थे.

इसके बाद 44 दिन में राज्य में संक्रमण के मामले 20 लाख से अधिक हो गए थे.

(पीटीआई-भाषा)