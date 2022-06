World's Highest Post Office: तस्वीरों के जरिए देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस का नया लुक Published on: 37 minutes ago |

Updated on: 37 minutes ago

स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में वर्ष 1983 से विश्व का सबसे उंचा पोस्ट आफिस चल रहा (Hikkim Post office in New look ) है. अब सैलानियों के आकर्षण के लिए इसे एक नया लुक दिया गया है. बड़े से लेटर बॉक्स के आकार का ये ऑफिस सैलानियों के (World highest post office in Hikkim) के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसकी यह खास बात है कि यह पूरा कार्यालय लेटर बॉक्स के आकार में बनाया गया है. संमदर तल से यह डाकघर 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है.