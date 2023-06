1 / 10

कहते हैं कि An apple a day keeps the doctor away. लेकिन इस साल हो सकता है कि सेब का स्वाद चखने के लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़े. दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े सेब उत्पादक राज्य हिमाचल में सेब का उत्पादन कम होने के पूरे आसार हैं. इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मौसम का बदला मिजाज, जिसने इस साल सेब की फसल पर बहुत ज्यादा असर डाला है. जिसके कारण बागवानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यही नुकसान सेब की कीमतों पर असर डालेगा. उत्पादन कम होने का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा और पिछले साल के मुकाबले सेब महंगा मिलेगा.