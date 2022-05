हैदराबादः एक्टर चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें उन्होंने मेक्सिकन ट्रिप की कई तस्वीरें शेयर की हैं. ट्रिप की तस्वीरों में उनके साथ दोनों बेटियां एक्ट्रेस अनन्या पांडे और रियासा पांडे भी हैं. तस्वीरों को शेयर कर भावना पांडे ने प्यारा सा कैप्शन भी दिया है.



मेक्सिकन ट्रिप की तस्वीरें शेयर करते हुए भावना पांडे ने लिखा 'मुझे वापस मेक्सिको ले चलो, मैं फिर से यात्रा करने का इंतजार नहीं कर सकती' (Take me back to Mexico. Can't wait to travel again). पोस्ट में मेक्सिको के बीच, चर्च और सड़कों की तस्वीरें दिख रही हैं. कुछ दिनों पहले भावना पांडे ने सोशल मीडिया पर एक और ट्रैवल थ्रोबैक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्हें दुबई में हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए हुए देखा गया. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'शिकायत करने के बजाय मैं वाइन पसंद करूंगी'.

यह भी पढ़ें- 'द कश्मीर फाइल्स' को विकीपीडिया ने बताया 'साजिश', डायरेक्टर का हुआ पारा हाई



लॉस एंजिलेस ट्रिप की थ्रोबैक पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया. जहां वह ब्रेकफास्ट की मेज पर अपनी दोनों बेटियों अनन्या पांडे और रियासा पांडे के साथ बैठी हैं. तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'इस तरह का नाश्ता! गायब है'. वहीं, भावना पांडे ने गोवा ट्रीप की एक खूबसूरत तस्वीर को पोस्ट किया था. इस तस्वीर में भावना और चंकी की गोद में अनन्या पांडे हैं. इस पिक्चर के लिए उन्होंने दिल वाली इमोजी के साथ लिखा, पुरानी तस्वीरों में कुछ है.



इसके साथ ही भावना पांडे ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी (17 जनवरी) के मौके पर चंकी पांडे के साथ वर्ल्ड ट्रिप की कई तस्वीरों का कलेक्शन को शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन दिया था- 'मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, पति और बच्चों के पिता होने के साथ अन्य सभी भूमिकाओं के लिए धन्यवाद. हैप्पी एनिवर्सरी चंकी पांडे. भावना पांडे जल्द ही नेटफ्लिक्स पर 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' के दूसरे सीजन में नजर आएंगी.