ऊना: पुलिस थाना हरोली के तहत एक गांव की 17 वर्षीय नाबलिग युवती को बहला फुसला भगाने का मामला सामने आया है. युवती को भगाने का आरोप उसी के होने वाले जीजा पर लगा है. युवती के पिता ने अपने होने वाले दामाद और उसके परिवारजनों पर बेटी को भगाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग युवती के (brother in law absconded with sister in law) पिता ने बताया कि उसके पांच बच्चे है, जिनमें तीन लड़कियां व 2 लड़के हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी अंब उपमंडल के तहत पड़ते एक गांव के युवक के साथ तय कर रखी है. लेकिन यही युवक उनकी छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है. उन्होंने बताया कि उनकी दूसरे नंबर की बेटी घर से बिना बताए कहीं चली (girl missing case in una) गई.

काफी ढूंढने के बाद भी जब वह अपनी बेटी का पता नहीं लगा सके तो उन्हें किसी से सूचना मिली कि उन्हीं की बड़ी बेटी का मंगेतर उनकी छोटी बेटी को अपने साथ भगा कर ले गया है. पिता का आरोप है कि बेटी को भगाने में युवक के पिता, माता, छोटा भाई व चाचा का भी हाथ है. एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने बताया (ASP Una on girl missing case) कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.