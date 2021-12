ऊना: बचत भवन में कामकाजी महिलाओं के कार्य क्षेत्र में उनके साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कार्यशाला का (Workshop on Sexual Harassment in Una)आयोजन किया गया. इस मौके पर एसडीएम डॉ. निधि पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. वहीं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया, जबकि कामकाजी महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही.

वर्कशॉप के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताने के साथ-साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानून में किए गए प्रावधान के बारे में भी जागरूक किया गय. महिलाओं को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया गया. इस दौरान महिलाओं के साथ हुए कुछ अपराधियों पर भी चर्चा की गई. वहीं, कुछ महिलाओं ने उनके कार्य क्षेत्र के अनुभव भी इस दौरान साझा किए.



एसडीएम डॉ. निधि पटेल ने बताया कि कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानून में कई (Women were told the law in Una)प्रावधान किए गए. यदि इस तरह की कोई घटना सामने आती तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिकायत करने का भी समुचित प्रबंध है. कार्यशाला के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताने के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया. वहीं ,इस प्रकार की घटनाएं सामने आने पर बेझिझक आवाज बुलंद करने को भी प्रोत्साहित किया गया. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, ताकि कामकाजी महिलाओं की उनके कार्य स्थलों पर सुरक्षा पुख्ता की जा सके.

