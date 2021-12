ऊना: कोविड टीकाकरण में पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य (Himachal pradesh fully vaccinated) हासिल करने के बाद अब हिमाचल में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन (children will be vaccinated in Himachal ) के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों (vaccination will be start in himachal) को विशेष सत्रों और शिक्षण संस्थानों में कोवैक्सीन टीकाकरण (Covaccine vaccination in educational institutions) शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत साल 2007 या उससे पहले आने वाले बच्चों को कवर किया जाएगा.

डीसी ने कहा कि 3 जनवरी से पहले जिला ऊना में इस अभियान के लिए कोवैक्सीन पहुंच जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी डोज को 9 माह पूरे कर चुके गंभीर बिमारियों से ग्रसित 60 साल की अधिक आयु वाले और फ्रंट लाइन वर्कर को 10 जनवरी से बूस्टर डोज (Booster dose to front line worker) लगाने के लिए भी तैयारी की जा रही है. उपायुक्त राघव शर्मा ने हिमाचल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए लोगों से कोविड गाइडलाइंस पालन करने की अपील की है.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में (28 दिसंबर रात 9 बजे तक) कोरोना संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज स्वस्थ हुए हैं. राहत की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 48 घंटों में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,856 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 28 हजार 653 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 24 हजार 409 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) अभी 370 हैं.



