पीजीआई में दो और महिलाओं ने तोड़ा दम, पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में मरने वालों की संख्या पहुंची 11

ऊना में अवैध पटाखा फैक्ट्री (Illegal cracker factory in Una) में हुए विस्फोट मामले में (Una cracker factory blast case) मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. आग में झुलसी पीजीआई में उपचराधीन एक और महिला की मौत हो गई है. जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. पिछले 24 घंटों में इस हादसे से जुड़ी यह दूसरी मौत है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कैसे होगा कर्ज के मर्ज का इलाज, क्या जयराम सरकार के पास है कोई जादुई छड़ी?

हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य पर कर्ज का बोझ काफी (Debt burden on Himachal Government) बड़ा है. हिमाचल इस समय 62 हजार करोड़ रुपये सें भी अधिक के कर्ज में डूबा है और दूसरी ओर कर्ज क बोझ लगातार बढ़ रहा है. इस बीच, कांग्रेस और भाजपा की सरकारें बारी-बारी सत्तासीन हुई, लेकिन किसी भी सरकार के पास कर्ज से निपटने की कोई जादुई छड़ी नहीं पाई गई. अब 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. ऐसे में फिर से ये सवाल तैर रहा है कि क्या सीएम जयराम ठाकुर इस बजट में कोई जादुई छड़ी लेकर आएंगे? यहां पढ़ें पूरी खबर...

देवताओं-भूत पिशाचों संग नाहन में निकली भगवान शिव की बारात, देखते ही बना नजारा

महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष में रविवार दोपहर जिला मुख्यालय नाहन में देवी-देवताओं, भूत-पिशाचों संग भगवान शिव की बारात निकाली गई. बैंड-बाजे सहित धूमधाम से आयोजित भगवान शंकर की इस बारात में बच्चे भूत-पिशाचों की पोशाकों में जमकर थिरकते नजर आए. भगवान शिव की बारात को लेकर निकाली इस शोभायात्रा को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न झाकियां निकाली गई. बैंड बाजे के साथ इस बीच पहाड़ी वाद्य यंत्र भी आकर्षण का केंद्र बने. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नाहन में अंतिम सफर भी सुखकारी नहीं, चिता जलाने के लिए घंटों की जद्दोजहद

जिला मुख्यालय नाहन में अंतिम सफर भी चैन से नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि स्थानीय मोक्षधाम में चिता जलाने के लिए परिजनों को घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ रही है. इसका बड़ा कारण मोक्ष धाम में सूखी लकड़ियों का न होना है. नगर परिषद नाहन की लापरवाही का खुलासा उस वक्त हुआ, जब शहर की एक महिला की मौत के बाद उसके शव को अंत्येष्टि के लिए मोक्ष धाम लाया गया, तो परिजनों को यहां महिला के अंतिम संस्कार के लिए गीली (problem of wood in bankuwala mokshadham) लकड़ियां उपलब्ध हुई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलर लाइटों से जगमगा रहे सिरमौर के गांव, अब तक लग चुकी हैं 3,362 स्ट्रीट लाइटें

हिमाचल सरकार प्रदेश के हर जिले के हर एक गांव को सोलर लाइटों से जगमगाने के लिए प्रयासरत (solar light scheme in himachal) है. जिसके तहत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी तक इस योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो चुके (solar light in Sirmaur) हैं. वहीं, जिला सिरमौर में भी अभी तक 3292 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

स्विट्जरलैंड को मात देगी अटल टनल, सवा साल में आए 17 लाख सैलानी: रामलाल मारकंडा

अटल टनल (Atal rohtang tunnel) बनने के बाद से करीब 15 महीनों में साढ़े 17 लाख पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे हैं. यह बात तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा (Ramlal markanday on Atal tunnel) ने सोलन के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कही. उन्होंने कहा कि अटल टनल आज विश्वभर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Job Fair: EEE से इंटेलिजेंट होंगे प्रदेश के 50 कॉलेजों के 5 हजार युवा, स्किल से संवरेगा करियर: मारकंडा

आईटीआई सोलन में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा रोजगार मेले का (Employment fair In ITI Solan) आयोजन किया गया. इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश सरकार " EEE " यानी (English, Employment, Enterpureship) योजना चलाने वाली है. जिसमें प्रदेश के 50 कॉलेजों में 5,000 बच्चों को शिक्षित कर उनकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर: पुरानी पेंशन बहाली और वेतन वेतन विसंगतियों के मुद्दों पर सड़कों पर उतरे कर्मचारी

टाउन हॉल हमीरपुर में महासम्मेलन आयोजित करने के बाद संयुक्त कर्मचारी महासंघ के (Joint Employees Federation himachal) बैनर तले ही गांधी चौक हमीरपुर तक रैली भी निकाली गई. सम्मेलन में वेतन विसंगतियों और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रमुखता से मांग उठाई गई. कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में प्रदेश सरकार हिमाचल में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए रास्ता तैयार करे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भविष्य के लिए स्कीयर हो रहे तैयार, किन्नौर के रकछम में युवाओं को दी जा रही स्कीइंग की निशुल्क ट्रेनिंग

किन्नौर जिले के रकछम में स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन (Kinnaur Ski and Snowboard Association) द्वारा इन दिनों युवाओं को स्की का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जहां शिमला जिले के नारकंडा से प्रोफेशनल प्रशिक्षकों का एक दल प्रशिक्षण देने रकछम पहुंचा हैं. बाता दें कि किन्नौर (skiing in kinnaur) में कई पर्यटन क्षेत्र हैं, जहां पर्यटक स्की खेल का आनंद लेने आते हैं. ऐसे मे भविष्य में यहां के बच्चे पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के साथ-साथ पर्यटकों को स्की खेल करवा सकें, इसलिए युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में पल्स पोलियो अभियान, नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की

हिमाचल प्रदेश में आज रविवार से पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है. जिसके तहत प्रदेश में लगभग 5700 से अधिक बूथ बनाए गए (pulse polio campaign in himachal) हैं. वहीं, मॉप-अप राउंड के दौरान 10700 से अधिक टीमें घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि पांच साल से कम उम्र का कोई बच्चा छूट न जाए. साथ ही, 577 मोबाइल टीमें पूरे राज्य में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी और प्रवासी आबादी को कवर (NHM MD on pulse polio campaign) करेंगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

