हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 19 लोगों की मौत, 8 लापता

Damage due to rain in Himachal, हिमाचल में कुदरत अपना कहर बरपा रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुई है. बता दें कि पिछले 24 घंटे (Damage due to rain in Himachal) में प्रदेशभर में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने के कुल 34 मामले सामने आए हैं. जबकि इस दौरान 19 लोगों की मौत हुई है और 09 लोग घायल हुए हैं. जबकि 6 लोग लापता हैं.

ठियोग के माईपुल में पहाड़ी से गाड़ी पर गिरे पत्थर, 2 लोगों की मौत, दो घायल

road accident in theog, जिला शिमला के ठियोग में दर्दनाक हादसा पेश आया है. यहां माईपुल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरते समय एक गाड़ी चपेट में आ गई. गाड़ी यूपी नंबर की है. हादसे के वक्त गाड़ी में चार लोग थे. जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो लोग घायल हैं. जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया है.

पुलिस में महिलाओं का द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कल शिमला से होगा शुरू

Two days conference on women in police, पुलिस में महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन 2002 से विभिन्न राज्यों के सहयोग से गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा द्विवार्षिक सम्‍मेलन रविवार से राजभवन शिमला से शुरू होगा. सम्मेलन का समापन 22 अगस्त को शाम 6 बजे हिमाचल प्रदेश राजभवन में समापन सत्र के साथ होगा, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे.

विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल में बारिश से राहत बचाव का जायजा लेने के बजाए सीएम चुनावी रैलियों में मस्त

MLA Vikramaditya Singh in Shimla, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी चुनाव रैलियों में मस्त हैं और प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह-जगह हादसों का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. सड़कें बंद हो गई हैं पर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है. ऐसे समय में जहां मुख्यमंत्री को अधिकारियों से बैठक कर राहत बचाव कार्य करने के बजाए सिरमौर में चुनावी रैली में पहुंचे हैं.

हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 16 मौतें, 8 लोग लापता, सामान्य से 316 प्रतिशत अधिक बारिश

heavy rain in himachal, हिमाचल में कुदरत अपना कहर बरपा रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हो गया है. पिछले 24 घंटों में 16 मौतें और 8 लोग लापता होने की सूचना है. बरसात से प्रदेश में 1200 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका जा रहा है. प्रदेश में इस बार 316 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है.

Rajiv gandhi birth anniversary शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Rajiv gandhi birth anniversary, राजधानी शिमला में छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य लोगों ने पुष्पाजंलि अर्पित की. इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री ने लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई.

कल रेणुकाजी में होगी हाटी समुदाय की महाखुमली, 154 पंचायतों के हजारों लोग लेंगे भाग

Hati community mahakhumli in renukaji, कल यानि रविवार को सिरमौर जिले के गिरी पार इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर कल रेणुकाजी में एक महाखुमली का आयोजन होगा. सोलन में मीडिया को जानकारी देते हुए हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता रमेश सिंगटा ने कहा कि इसमें क्षेत्र की 154 पंचायतों के हजारों लोग हिस्सा लेंगे और हाटी के पक्ष में हुंकार भरेंगे.

मंडी में हर तरफ तबाही, मलबे में दबे 8 लोगों के शव बरामद, कटोला में 2 बच्चियों की मौत, कई लोग अभी भी लापता

heavy rain in Mandi, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है. काशन गांव में पंचायत प्रधान के घर पर मलबा गिरने के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और सभी 8 शवों को बाहर निकाल लिया गया है. डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि आठों शवों का मौके पर ही पोस्टमार्टम करके शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं. वहीं, कटोला के समीप लोअर संदोह पैदल नाला पार करते 6 लोग बह गए हैं. जानकारी के अनुसार अभी दो बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. सर्च ऑपरेशन जारी है.

कुल्लू में भारी बारिश, थलोट में भूस्खलन की चपेट में आया ट्रक, कुल्लू मंडी सड़क मार्ग बाधित

heavy rain in kullu, हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया है. जिला कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में अवकाश कर दिया गया. वहीं, बारिश के कारण कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं. वहीं, थलोट में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया. जिसके चलते कुल्लू मंडी सड़क मार्ग पर वाहनों की (landslide in kullu) आवाजाही बाधित हो गई है.

जेपी नड्डा बोले, हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस देने पर सरकार कर रही विचार, जल्द होगा निर्णय

jp nadda himachal visit, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को पहली बार सिरमौर पहुंचे. नड्डा का सुबह पांवटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे. वहीं, पांवटा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस देने पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आफतकाल, धर्मशाला में भूस्खलन, पठानकोट मंडी NH बंद