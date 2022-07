उद्योग मंत्री के करीबी मुकेश कुमार ने थामा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस कार्यालय शिमला में ली सदस्यता

भाजपा के सदस्य और वर्तमान में आरटीए के सदस्य रहे, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के करीबी जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के मुकेश कुमार ने प्रदेश कांग्रेस (Mukesh Kumar joined Himachal Congress) की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कर कांग्रेस का दामन थामेंगे.

बिजली महोत्सव: पीएम मोदी ने सिराज में लाभार्थी से किया संवाद, मंडी की सेपू बड़ी के स्वाद को भी किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली महोत्सव में वर्चुअली जुड़ कर नई योजनाओं की शुरूआत और आधारशिला रखी. मंडी जिले के सिराज विधानसभा के थुनाग में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे. इस दौरान कार्यक्रम की शुरूआत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लाभार्थियों के साथ संवाद से की गई.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट: जन्म प्रमाण पत्र में थी झूठी जानकारी, सेवा अवधि बढ़ाने की गुहार को लेकर दाखिल याचिका एचसी में खारिज

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी झूठी जानकारी देकर सेवा अवधि बढ़ाने की गुहार लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. पढ़ें पूरा मामला...

अपने ही नेताओं का मान-आदर नहीं करते कांग्रेसी, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए लेते हैं उनका नाम: शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला द्वारा स्वर्गीय जीएस बाली के जन्मदिन पर की गई टिप्पणी पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कांग्रेस का कल्चर है कि केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए पूर्व नेताओं का नाम इस्तेमाल करो.

डॉक्टर राज बहादुर से किया गया दुर्व्यवहार हिमाचल के स्वाभिमान पर चोट: विधायक राजेंद्र राणा

देश के टॉप स्पाइन सर्जनो में शुमार डॉ. राज बहादुर के अपमान किए जाने पर विधायक राजेंद्र राणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के (MLA Rajinder Rana On Doctor Raj Bahadur) स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जिस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वह बेहद शर्मनाक ही नहीं बल्कि हिमाचल की जनता के स्वाभिमान पर चोट भी है.

डॉक्टर राज बहादुर के अपमान पर हिमाचल में रोष, डॉक्टर्स ने कहा- माफी मांगे भगवंत मान सरकार के मंत्री

डॉ. राज बहादुर के अपमान पर (Doctor Raj Bahadur) हिमाचल के नेताओं और लोगों में भी पंजाब सरकार के खिलाफ भारी रोष है. हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे मामले को निंदनीय करार देते हुए तुरंत डॉ. राज बहादुर से माफी मांगने की मांग की है. पढ़ें पूरा मामला...

टिप-टिप बरसा पानी! 'HRTC के ऐसे हाल तो क्यों न पूछें परिवहन मंत्री जी से सवाल'

सोलन से कुरगल जा रही हिमाचल पथ परिवहन की बस (HRTC bus going from Solan to Kurgal) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बस में बारिश का पानी आ रहा है. वहीं, परिचालक द्वारा चालक के लिए छाता पकड़ा गया है ताकि चालक भीग न जाए. वहीं, सवारियों पर भी बस की छत से पानी टपक रहा है. ऐसे में आप खुद ही अंदाजा (Rain water dripping in HRTC bus) लगा सकते हैं कि ये सफर कितना मुश्किलों और जोखिम भरा होगा. पढ़ें पूरी खबर...

5 साल बाद फिर प्रेम शर्मा कांग्रेस में शामिल, मनाली में भाजपा को हुआ डैमेज

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रेम शर्मा ने 5 साल बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए (Prem Sharma of Manali) हैं. बता दें कि प्रेम शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के प्रत्याशियों के साथ काम (Prem Sharma Join Congress Again) किया. अब देखना ये होगा कि आखिर अब प्रेम शर्मा के छोड़कर जाने से भाजपा किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Seat Scan: बंजार में वर्तमान विधायक को मिलेगा जनता का साथ या कांग्रेस पर जताएगी अपना विश्वास, जानिए क्या हैं समीकरण ?

विधानसभा चुनाव से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू (assembly election 2022 himachal seat scan) कराने जा रहा है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बंजार विधानसभा सीट (Banjar Assembly Seat ground report) की बात करेंगे. इसके अलावा विपक्ष भी सत्ता पक्ष की नाकामियों को उजागर करने में जुटा हुआ है. चुनाव की दृष्टि से इस बार बंजार विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है. तो (Himachal Seat Scan) आइये जानते हैं इस साल क्या है यहां की जनता का मूड?

बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ 'आप' का प्रदर्शन, मोदी सरकार की अंग्रेजी शासनकाल से की तुलना

देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हिमाचल आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आम आदमी पार्टी ने आज डीसी ऑफिस शिमला के बाहर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन (Aam Aadmi Party Protest in Shimla) किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पढ़ें पूरी खबर...

