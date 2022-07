बरसात के जख्म: हिमाचल में 45 की मौत और 44 घायल, 47 करोड़ से अधिक का नुकसान

बरसात अभी शुरू (monsoon season in himachal) हुई ही है, लेकिन हिमाचल को जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है. हिमाचल में मानसून सीजन में 45 लोगों की मौत हो चुकी है. निजी व सार्वजनिक संपत्ति को 47 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. राज्य सरकार के राजस्व विभाग की पांच जुलाई तक की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये नुकसान दर्ज हुआ है. इसी बीच, छह जुलाई यानी बुधवार को बरसात के कारण हुए भूस्खलन में शिमला में एक लड़की की मौत हो गई. कुल्लू में चार लोग (Cloud Burst in Kullu) बह गए. इनमें से एक महिला का शव मिल गया है.

आने वाले 6 दिन तक हिमाचल में परेशान करेगा मानसून, भारी बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगाज के साथ ही कई जिलों में भारी तबाही देखने को मिली है. आने वाले दिनों में भी मानसून (Himachal Weather Update) शांत बैठने वाला नहीं है. मंगलवार रात से शिमला सहित कई हिस्सों में जम कर बारिश हुई, जिससे शिमला और मंडी में जिले भारी नुकसान हुआ है. बुधवार को भी सुबह के समय बारिश का दौर जारी रहा और दोहपर बाद हालांकि मौसम साफ हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (Meteorological Center Shimla) ने आने वाले 5 से 6 दिनों तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

सीएम का सभी जिलों के डीसी व एसपी को निर्देश, आपदा के दौरान जल्द शुरू होने चाहिए बचाव कार्य

हिमाचल में बरसात के मौसम (rainy season in himachal pradesh) में संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न जिलों में क्या तैयारियां है इसकी समीक्षा के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम ने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Cloud Burst in Kullu: कुल्लू में 30 कैंपिंग साइटों को प्रशासन ने करवाया बंद

कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में नदी नालों के किनारे कई कैंपिंग साइट चल रही है. इन कैंपिंग साइट में पर्यटकों सहित अन्य लोगों को लगातार खतरा बना रहता है. इसके बावजूद भी पर्यटकों को मौत के मुंह में धकेला जाता है. बुधवार (Cloud Burst in Kullu) करीब पांच बजे मणिकर्ण के चोझ में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद सभी नाले में चल रही 30 कैंपिंग साइट को बंद कर दिया है. सुबह हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए. इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम कुल्लू ने मौके पर पहुंचकर सभी की जानकारी जुटाई.

MLA आशा कुमारी ने अपनी ही पार्टी के MLA को पूर्व मुख्यमंत्री बता जिंदा रहते दे दी श्रद्धांजलि, मांगी माफी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर की पुण्यतिथि पर गलती से कांग्रेस की सीनियर लीडर आशा कुमारी ने पूर्व मंत्री व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर का ही फोटो लगवा दिया. ऐसे में यह फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ. ऐसे में थोड़ी देर बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया और वहां पर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर का फोटो हटाकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम लाल ठाकुर का फोटो लगाया गया. आपको बता दें कि कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी है.

हमीरपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में तय होगी चुनावी दशा और दिशा, प्रतिभा व सुक्खू पर रहेंगी सियासी निगाहें

प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल के बाद जिला मुख्यालय के टाउन हॉल (Proposed Congress convention in Hamirpur) में 12 जुलाई को प्रस्तावित कांग्रेस सम्मेलन पर सियासी जानकारों की निगाहें टिकी हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वह जिला मुख्यालय हमीरपुर में पहली दफा किसी बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी. संगठन की कमान मिलने के बाद उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षत्र में तो रोड शो किया था, लेकिन जिला मुख्यालय में उनका यह पहला बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा जिसमें जिलाभर के नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल ने प्राप्त किया दूसरा स्थान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश ने विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया.

Dalai Lama Birthday: बौद्ध मंदिर में मनाया गया तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन (tibetan spiritual leader dalai lama birthday) बुधवार को मैक्लोडगंज स्थित तिब्बतियों के मुख्य बौद्ध मंदिर में मनाया गया. जहां पर हजारों की तादाद में तिब्बती समुदाय के लोगों सहित भारी संख्या में देश-विदेश के लोगों ने भाग लिया. दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का पूर्व निधारित कार्यक्रम था, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण इस तय कार्यक्रम में वह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. उन्होंने परम पावन दलाई लामा से दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की.

Cloud Burst in Kullu: कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटा, 4 लोग लापता, कई घर पानी में बहे

कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी (Cloud burst in Manikarn Valley)के चोज गांव में आज सुबह बादल फट गया नाले में बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) के चलते कुछ घर भी इसकी चपेट में आ गए. 6 लोगों लापता बताए जा रहे है. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है.

Cloud Burst in Kullu: मणिकर्ण के बाद मलाणा में फटा बादल, कई गाड़ियां बही, एक महिला का शव मिला

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बुधवार सुबह बादल फटने के बाद मलाणा नाले (Cloud burst in Malana of Kullu) में भी बादल फटा है. यहां भी बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) से काफी नुकसान हुआ है. करीब आधा दर्जन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और कई खच्चर भी पानी में बह गई. यहां एक महिला का भी शव बरामद किया गया है.

शिमला में भूस्खलन से 14 साल की लड़की की मौत, दो घायल

राजधानी शिमला के उपनगर ढली में बुधवार तड़के सुबह भूस्खलन (landslide in Shimla) हो गया. भूस्खलन की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई. जबकि, दो अन्य घायल हुए हैं. घायलों को आईजीएमसी में भर्ती किया गया है.

Car Fell in Beas River: बबेली में ब्यास नदी में गिरी कार, 2 लोग लापता

कुल्लू जिले के बबेली में मंगलवार देर रात एक कार ब्यास नदी में (car fell in Beas river in Babeli) गिर गई. इस हादसे दो लोग लापता हो गए हैं. जबकि घायल कार चालक को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और दोनों लोगों की तलाश में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: Dalai Lama Birthday: दलाई लामा के जन्मदिन पर सीएम ने दी बधाई, कहा- पावन गुरु का घर है हिमाचल का धर्मशाला