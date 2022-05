SP Mandi Shalini Agnihotri: युवाओं को एसपी मंडी का संदेश, नशा नहीं है किसी भी समस्या का समाधान

एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi Shalini Agnihotri) शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर करसोग पहुंची. शालिनी अग्निहोत्री ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया. उन्होंने कहा कि बहुत से युवा जीवन में किसी भी तरह की समस्या आने पर नशे का सहारा लेते हैं. जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है.

इस सीजन में कम रहा गेहूं उत्पादन, FCI केंद्रों से अधिक खुले बाजार में किसानों ने बेची फसल: राजेन्द्र गर्ग

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग का कहना है कि इस बार गेहूं (wheat production in Himachal Pradesh) की फसल कम हुई है जिसके कारण गेहूं खरीद कम हुई है, लेकिन खरीद केंद्रों पर कम किसानों की गेहूं पहुंचने का यह भी कारण रहा कि एफसीआई ने गेहूं खरीद का मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. इस वजह से कई किसानों ने खुले बाजार में भी अपनी फसल बेची.

PM Modi Shimla Visit: सीएम जयराम ने रिज मैदान पहुंच कर लिया तैयारियों का जायजा, बारिश की आशंका के चलते दिए ये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को (Pm Narendra Modi Shimla Visit) लेकर तैयारियों का जायजा लेने रिज मैदान पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार मौसम को देखते हुए प्रबंध किए गए हैं. अगर मौसम खराब होता है तो भी यह जनसभा सफलतापूर्वक हो सके इसके प्रबंध प्रदेश सरकार ने किए हैं.

Satyendar Jain Kasauli Visit: 'जयराम सरकार ने 5 साल घोटालों में निकाल दिए, अब कह रहे हैं फिर पांच साल दो'

शनिवार को आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में (Satyendar Jain Kasauli Visit) जाकर लोगों के साथ संवाद किया और जाना कि वह किस तरह की सरकार चाहते हैं और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं. इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर खूब जुबानी हमला बोला.

त्रिदेव सम्मेलन में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक व बीएलए को ब्रह्मा, विष्णु, महेश बताना शर्मनाक: आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और कहा कि स्मृति ईरानी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तुलना ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री और ब्लॉक मंत्री से की है और स्मृति ईरानी का ये बयान बेहद शर्मनाक है.

KINNAUR CRICKET ASSOCIATION की चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का अंदेशा, युवाओं ने DC से की मुलाकात

शनिवार को किन्नौर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आये क्रिकेट कल्बों ने शुक्रवार को हुए क्रिकेट एसोसिएशन किन्नौर के चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक से मुलाकात की और इस चुनाव को दोबारा करवाने की मांग उठाई है.

Fire in Kullu Himachal: जाओंआरण गांव में 3 मकानों में लगी आग, 20 कमरे जलकर राख

कुल्लू के जाओंआरण गांव में तीन मकानों में अचानक आग लग गई. आग में 20 कमरे जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं. बताया जा रहा है (Fire in Kullu Himachal) की आग शॉट सर्किट की वजह से लगी है. वहीं, डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है और सभी प्रभावित परिवारों की मदद की जाएगी.

Governor visit to Solan: राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ZSI सोलन में राष्ट्रीय हिमालयन जीव भंडार एवं संग्रहालय का किया लोकार्पण

राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर सोलन पहुंचे. जहां उन्होंने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जूलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) सपरून में राष्ट्रीय हिमालयन जीव भंडार एवं संग्रहालय का लोकापर्ण किया. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि इस तरह का संग्रहालय खुलना एक बहुत सुंदर कल्पना है. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से अनेकों वर्षों की धरोहर और परंपरा को संजोए रखा गया है.

DYFI Protest in Mandi: सरकार अपने चहेतों को नौकरी देने के चक्कर में करवा रही पेपर लीक, DYFI ने लगाया आरोप

शनिवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया. इस मौके पर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने प्रदेश सरकार पर नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने के भी गंभीर आरोप लगाए. नौजवान सभा का कहना है कि मौजूदा समय में भाजपा की जयराम सरकार के कार्यकाल में जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं उन में अनियमितताएं पाई जा रही हैं. जिस कारण प्रदेश के लाखों युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है. पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक हुई जांच से यही साबित होता है कि करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है.

ACCIDENT: कुल्लू के जीभी में बड़ा हादसा टला, पहाड़ी से टकराया वाहन, 5 पर्यटक घायल

कुल्लू के उपमंडल बंजार में शुक्रवार देर रात पर्यटकों से भरा एक वाहन पहाड़ी से जा (Tourist vehicle accident in Jibhi of Kullu) टकराया. जिस कारण वाहन में बैठे पांच पर्यटक घायल हो गए. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा (Road accident in kullu) है. वहीं, बंजार पुलिस भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच करने में जुट गई है.