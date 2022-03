बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं और पीएम डमरू बजा रहे हैं- जगत नेगी

हिमाचल विधानसभा बजट पर चर्चा के दौरान किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी (Congress mla jagat singh negi) ने बजट को निराशाजनक बताया. प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा हुए नेगी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के दौरान यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र फंसे (Indian students stranded in Ukraine) हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री यूपी में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और डमरू बजा रहे हैं. इस बयान के बाद सत्तापक्ष ने उनका जमकर विरोध किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Women's Day Special: मिलिए 21 साल में जिला परिषद अध्यक्ष बनने वाली बिलासपुर की मुस्कान से

नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी अपने आप में ही संपूर्ण है. ईटीवी भारत महिला दिवस की स्पेशल सीरीज 'वुमनिया' में आज हम बात करेंगे उस बेटी की जिसने महज 21 वर्ष की उम्र एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बनीं. हम बात कर रहे हैं हिमाचल के बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाली मुस्कान की जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में जिला परिषद अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है.

हिमाचल प्रदेश बनेगा देश का पहला ग्रीन स्टेट, सरकार के बजट में है रोड मैप

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश बजट में कहा गया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य का पूरा प्रयास ग्रीन स्टेट बनने पर है. हिमाचल प्रदेश ने काफी पहले थर्मल पावर सेंटर्स के साथ बिजली खरीदने का समझौता किया था. समय बीतने पर इन थर्मल पावर सेंटर्स के तहत तय किए गए दायित्व कम होते चले जाएंगे. अनुमान है कि वर्ष 2034 तक ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

हिमाचल में मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही हिमकेयर योजना, अब तक इतने लोग लाभान्वित

हिमाचल में आयुष्मान योजना व हिम केयर योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही (Him Care Scheme in Himachal) है. इस योजना से प्रदेश के बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है. जिन लोगों को अस्पताल में महंगे इलाज करवाने में काफी दिक्कतें पेश आती (Ayushman scheme in Himachal) थी. आयुष्मान व हिम केयर योजना के माध्यम से लोगों को महंगे से महंगा इलाज निशुल्क मिल रहा है. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

मंडी शिवरात्रि महोत्सव में मध्य जलेब का आयोजन, जल शक्ति मंत्री ने की शिरकत

हिमाचल के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रदेश के 58वें बजट को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है. जलशक्ति मंत्री मंडी शिव शिवरात्रि की मध्य जलेब में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सीएम जयराम के स्वास्थ्य व लंबी उम्र की भी कामना की. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

करसोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से भगतराम व्यास ने टिकट के लिए जताई दावेदारी, भाजपा पर साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर करसोग (Karsog assembly constituency) में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. अब भगतराम व्यास (Bhagatram Vyas from Karsog) ने करसोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताई. वर्तमान में भगतराम व्यास मंडी कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य हैं. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

भारतीय मजदूर संघ ने किया बजट का स्वागत, कहा: रखा गया हर वर्ग का ध्यान

भारतीय मजदूर संघ ने जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत (labor union on Himachal budget) किया है. संघ के महामंत्री यशपाल हेटा का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन बजट (Himachal Budget 2022) प्रस्तुत किया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

HPBOSE: 10वीं व 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए फाइनल डेट शीट जारी

दसवीं और बारहवीं की टर्म-2 के तहत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की (HPBOSE Final date sheet) डेटशीट जारी हो गई है. वार्षिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा. साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से भी बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी की जाएगी. वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बोर्ड द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है.यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

आउटसोर्स कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, कहा: नीति बनाएं, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे

किन्नौर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ (Kinnaur Outsource Employees Association) के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है की अगर सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में कर्मचारी उग्र प्रदर्शन करेंगे. कर्मचारियों ने सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति नहीं बनाने को लेकर नाराजगी जताई है. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

विधानसभा पहुंचे हाटी समुदाय के प्रतिनिधि, आश्वासन मिलने से स्थगित किया विधानसभा का घेराव

सिरमौर के गिरीपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने को लेकर 11 मार्च को शिमला विधानसभा का घेराव हाटी समुदाय ने फिलहाल स्थगित कर दिया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय के प्रतिनिधियों को इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया. जिसके बाद हाटी समुदाय के प्रतिनिधियों ने घेराव को स्थगित कर दिया. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

