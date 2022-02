Punjab Assembly Election: AAP के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर हमला

पंजाब के अटारी क्षेत्र (Attari region of Punjab) में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर हमले की सूचना है. बताया जा रहा है कि भगवंत मान पर रैली (Rally on Bhagwant Mann) के दौरान किसी ने पत्थर से हमला किया. जिस समय मान पर हमला हुआ था, उस समय वे आप उम्मीदवार के समर्थन में रैली निकाल रहे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जाको राखे साइयां: सैंज रैला सड़क पर पहाड़ी से लटकी एचआरटीसी बस, बाल-बाल बचे यात्री

कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की सैंज घाटी में शुक्रवार शाम के समय सैंज रैला सड़क मार्ग पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक एचआरटीसी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर लटक गई. अगर बस पहाड़ी पर नहीं (HRTC bus Hangs from the Mountain) लटकती, तो कई लोगों की जाने जा सकती थी. वहीं स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अश्वनी ठाकुर का दावा, जब-जब आई भाजपा, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की हुई पौ बारह

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों छठे वेतन आयोग लागू करने और कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न वित्तीय मांगों को लेकर निरंतर चर्चा हो रही है. सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही ऑप्शन की मांग को पूरा कर एक बड़ा कदम उठाया है. यह सब बातें हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के (Himachal Gazetted Employees Federation) अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएमओ के ट्रांसफर पर सवाल, 18 दिन बाद रिटायर होने वाले डॉक्टर को भेजा गया किन्नौर

रिकांगपिओ क्षेत्रीय अस्पताल के सीएमओ सोनम नेगी के ट्रांसफर पर सवाल उठने लगे हैं. ऐसा इस लिए हो रहा है, क्योंकि उनकी जगह 18 दिन बाद रिटायर होने वाले डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को किन्नौर भेजा जा रहा है. कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सूर्या बोरस ने कहा कि जनता के सेवक भाजपा की राजनीति का शिकार हो रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला नगर निगम पुनर्सीमांकन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, वोट बैंक के लिए बढ़ाई गई वार्डों की संख्या

प्रदेश सरकार ने नगर निगम शिमला चुनावों से ठीक पहले नगर निगम शिमला में 7 नए वार्डो को जोड़ दिया, जिससे अब वार्डों की संख्या 34 से बढ़कर 41 हो (41 wards in Shimla)गई. वहीं, कांग्रेस ने वार्डो के पुनर्सीमांकन पर सवाल खड़ा कर दिया. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम के नए वार्ड बनाए जाने का आधार लोगों को सुविधा देना (Number of wards increased in Shimla)नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति रही है. पढ़ें पूरी खबर...

भोरंज में आबकारी विभाग ने सील किए 13 शराब के ठेके, लाइसेंस किए जा सकते हैं रद्द

जहरीली शराब मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई (big action in poisonous liquor case ) की है. आबकारी विभाग ने हमीरपुर जिले के भोरंज में शराब कांड मामले में निष्कासित कांग्रेसी नेता और एक अन्य शराब ठेकेदार के 13 ठेकों को आबकारी विभाग ने सील कर दिया है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मध्य जोन मंडी के ज्वाइंट कमिश्नर उज्ज्वल सिंह राणा ने हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नशा तस्कर फरार मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अस्पताल से भागा था कोरोना संक्रमित आरोपी

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब अस्पताल के कोविड वार्ड से 9 फरवरी को नशा तस्करी के मामले में फरार कोरोना संक्रमित (Covid positive accused absconding from Paonta sahib) के मामले में सिरमौर जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा में तैनात टीम को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है. एएसपी बबिता ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर की दो फर्मों का लाइसेंस निलंबित, जानें क्या है मामला

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित 2 फ़र्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण दो (Licenses of firms suspended in Nahan)फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित किया गया. उक्त दोनों फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया (Violation of NDPS Act in Nahan)जा रहा था, जिसके तहत उक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई. पढ़ें पूरी खबर...

बाबा बालक नाथ की नगरी दियोटसिद्ध में 700 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरा, 25 लाख का नुकसान

बाबा बालक नाथ की नगरी दियोटसिद्ध में 700 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरने (banyan tree fell in Deotsidh Temple) से चार दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं. इस घटना में 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. राहत की बात यह है कि मंदिर में अधिक श्रद्धालु नहीं थे वरना बड़ा हादसा हो सकता था. यहां पढ़ें पूरी खबर

भक्तों के लिए पूर्ण रूप से खुला मां चिंतपूर्णी का दरबार, अब श्रद्धालुओं में बंटेगा चरणामृत और प्रसाद

कोरोना के चलते मां चिंतपूर्णी के दरबार में (Mata Chintpurni temple in una) श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई सभी बंदिशें अब हट गई हैं. दरअसल अब माता चिंतपूर्णी का दरबार पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है. वहीं, अब मंदिर में श्रद्धालुओं को (Chintpurni temple fully open for devotees) चरणामृत और प्रसाद भी दिया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुजानपुर में आयोजित होगा होली महोत्सव, जानें कब से शुरू होगा राष्ट्र स्तरीय मेला

सुजानपुर टीहरा के प्रसिद्ध राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आयोजन 15 से 18 मार्च तक (Sujanpur Holi festival in March)किया जाएगा. आयोजन के सिलसिले में जिला प्रशासन और मेला कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी. इस सिलसिले में एक बैठक शुक्रवार को हमीर भवन में उपायुक्त देबश्वेता बनिक की अध्यक्षता में (Meeting regarding Sujanpur fair) हुई. बैठक में होली महोत्सव के संबंध में सभी आवश्यक प्रबंधों को लेकर व्यापक चर्चा की गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

