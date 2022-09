Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में SMC टीचर्स को साल में 10 छुट्टियों की मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट ने एसएमसी अध्यापकों को साल में 10 छुट्टियों की मंजूरी (Himachal Cabinet Decisions) दे दी है. इसके अलावा एसएमसी के तहत कार्य कर रही महिला अध्यापकों को मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान कर दिया गया है.

हिमाचल में महंगाई मुद्दा नहीं, कोरोना काल में विदेशों के मुकाबले कीमत थोड़ी सी बढ़ीः इंदु गोस्वामी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में हमीरपुर दौरे पर पहुंचीं भाजपा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि हिमाचल में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश का दौरा करते रहते हैं, वह जरा वहां पर धरातल पर महंगाई को देखें. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विदेशों के मुकाबले कीमत थोड़ी सी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणाओं में कांग्रेस ने महिलाओं की कीमत 1500 रुपये लगाई है, जो बेहद शर्मनाक है.



'मैडम आपका नाम सीएम पद के लिए चल रहा है', सुनिए इंदु गोस्वामी ने क्या दिया जवाब

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बरोहा में वीरवार को आयोजित भाजपा महिला मोर्चा मंडल हमीरपुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद मीडियाकर्मियों से (Indu Goswami in Hamirpur) रूबरू हो रही थी. इस दौरान उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि धर सूद के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. वहीं, पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आपका नाम सीएम पद के लिए भी चल रहा है तो इंदु गोस्वामी ने हंसते हुए कहा कि...

कल कुल्लू जिले के प्रवास पर रहेंगे CM Jairam Thakur, जानें शेड्यूल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 16 सितंबर को कुल्लू जिले के प्रवास पर रहेंगे. वह कुल्लू व बंजार विधानसभा क्षेत्रों में प्रगतिशील हिमाचल-स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. इस दौरन वह (CM Jairam Thakur visit Kullu) दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे.

किन्नौर पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विभिन्न गतिविधियों का लेंगे जायजा

किन्नौर की सांगला घाटी में वीरवार आज प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे. बता दें कि उनका जिले में यह पहला दौरा है और इस दौरे में जिले के लोगों की समस्याओं को सुनने का भी काम करेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं (Governor Arlekar visit to Kinnaur) को सुलझाया जा सके.

हाटी समुदाय को प्रतिभा सिंह ने दी बधाई, कहा- सरकार फैसले को जल्द करे लागू, कहीं बन न जाए चुनावी जुमला

हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा मिलने पर (Pratibha Singh congratulates Hatti community) बधाई दी है. साथ ही उन्होंने सरकार से कहा है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि ये फैसला चुनावी जुमला ही न बने.

सीएम जयराम ने हाटी समुदाय को इस अंदाज में दी बधाई, कहा- 'सिरमौर वालों ने मामा बोला है इसलिए रखा भांजों का ख्याल'

सीएम जयराम ठाकुर ने हाटी समाज के लोगों को अपने सोशल मीडिया पन्ने पर अलग अंदाज में बधाई दी (CM Jairam congratulate Hati community) है. उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया. उस वीडियो में सीएम जयराम ठाकुर सिरमौर के निवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने मुझे मामा कहा है तो भांजों का ख्याल रखना (Hati community declared ST) पड़ेगा.

शिमला से माहुंनाग रूट पर फिर नहीं भेजी बस, लोगों की बढ़ी परेशानी

जिला मंडी के उपमंडल करसोग में वीरवार को शिमला से माहुंनाग रूट पर बस नहीं भेजी गई (Shimla Mahunag route). जिसके चलते स्थानीय लोगों को मजबूरन प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ा. वहीं, एचआरटीसी बस में महिलाओं को दी जा रही छूट का भी वे लाभ नहीं उठा पा रही हैं जिससे उनमें काफी रोष है और उन्होंने इसको लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए. स्थानीय लोगों ने सरकार से इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है.



ईरान की प्रतिबंधित कीवी अवैध तरीके से पहुंच रही भारत, हिमाचल के Kiwi Growers को भी हो रहा नुकसान

सोलन में कीवी ग्रोवर्स द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की प्रतिबंधित कीवी इन दिनों अवैध तरीके से भारत में पहुंच रही है. अवैध ईरानी कीवी का (Illegal supply of kiwi from Iran to India) आयात भारतीय कीवी की फसल को नष्ट कर रहा है. भारत के कीवी ग्रोवर्स को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं. साथ ही ईरान से आ रही कीवी सेहत के लिए भी हानिकारक है.

मंडी की निहारिका शर्मा ने तोड़ी बेरोजगारी की जंजीर, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से कर रही लाखों की कमाई

हिमाचल में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे (Himachal Mukhyamantri Swavalamban Yojana) हैं. योजना के तहत लोन लेकर मंडी की निहारिका शर्मा ने अप्रैल 2021 में विशन राज फार्मास्यूटिकल के नाम से आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का कार्य शुरू किया. जिससे वे सालाना 6 से 7 लाख की कमाई कर रही हैं, बल्कि 8 स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रही (Niharika Sharma Vision Raj Pharmaceutical in mandi) हैं.

HPU में प्रोफेसर भर्ती पर फिर उठे सवाल, FAC ने धांधली का लगाया आरोप

फोरम अगेंस्ट करप्शन के (Forum Against Corruption) कन्वीनर टिकेंद्र पंवर ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भर्ती में हुई धांधली पर सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के जो नियम और शर्तें हैं उसके मुताबिक भर्ती प्रकिया (rigging in Professor Recruitment in HPU) नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट की भर्तियों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और नई भर्तियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए.

सोलन में सड़क हादसा: चंडीगढ़ से शिमला जा रही इनोवा गाड़ी पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, चालक सुरक्षित

सोलन में कालका शिमला एनएच-पांच पर चंडीगढ़ से शिमला जा रही इनोवा गाड़ी पर पहाड़ी पहाड़ी से पत्थर (Accident on Kalka Shimla NH-5) गिरने का मामला सामने आया है. कालका शिमला एनएच पांच पर परवाणू से शिमला तक फोरलेन का काम चल रहा है, जिस कारण एनएच पर पहाड़ों की कटिंग हो रही है. हालांकि पत्थर गिरने से गाड़ी को एकतरफ से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर पत्थर बड़ा होता तो जानमाल का नुकसान हो सकता था. हादसा मौके पर एनएच किनारे बैरिकेड्स न होने की वजह से हुआ है. यदि बेरिकेड्स लगे होते तो ये हादसा पेश न आता.

