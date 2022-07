हिमाचल में 17000 लैंडस्लाइड पॉइंट, 675 स्थानों को चिन्हित कर कार्य कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग

हाड़ी राज्य होने के कारण बरसात के मौसम (monsoon season in himachal ) में हिमाचल प्रदेश में भूस्खन (Landslides in Himachal)और बाढ़ से सैकड़ों लोग काल का ग्रास बन जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति भी मिट्टी में मिल जाती है. आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 हजार स्थान ऐसे हैं, जहां हर करीब साल भूकंप आता है. आपदा प्रबंधन विभाग ने जियोलॉजिकल सर्वे और आईआईटी मंडी और रुड़की के सहयोग से इन स्थानों पर विभिन्न तकनीकों की सहायता से कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के 11 भूस्खन वाले स्थानों पर होमगार्ड के जवान भी तैनात किए हैं ताकि आपदा के समय अधिक से अधिक जानमाल बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग लोगों को जागरूक करने का के कार्य भी कर रहा है.

CM Jairam on Congress: सत्ता के लालच में कुछ लोग ऐसे भौंक और चिल्ला रहे हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल

सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के सियासी हमलों का बखूबी जवाब दिया है. हमीरपुर में गत मंगलवार को आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प शिविर में कांग्रेस के दिग्गजों के निशाने पर रहे सीएम जयराम ठाकुर ने हर बयान (CM Jairam on Congress) पर पलटवार किया है. सीएम ने कहा कि सत्ता के लालच में कुछ लोग ऐसे भौंक रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है. देवभूमि हिमाचल में ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

भगवान खुद आकर भी कहें, तो भी भाजपा में नहीं होऊंगा शामिल: MLA Anirudh Singh

कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह (MLA from Kasumpti Anirudh Singh) की कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे. भगवान खुद भी धरती पर आकर भाजपा या किसी अन्य दल में जाने के लिए कहेगा, तो भी वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे.

गरीब परिवार की मदद के लिए मंच से उतरे सीएम जयराम ठाकुर, एक लाख रुपये की दी HELP

कंज्यान में जब जनसभा को संबोधित करने का वक्त आया तो सीएम जयराम ठाकुर संबोधन से पहले अचानक से मंच से नीचे उतरे और पैरालिसिस के मरीज प्रीतम चंद और उनके परिवार से मिले. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि परिवार ने उन्हें (CM jairam helped poor family in Bhoranj) अपनी समस्या बताई है और परिवार को 1 लाख रुपये की मदद की गई है. बीमार प्रीतम चंद की एक बेटी भी है जो जमा दो की कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी है. उसकी नौकरी का प्रबंध भी किया जाएगा और उसकी आगामी पढ़ाई के लिए भी सरकार उसका खर्च उठाएगी.

कुल्लू बस हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों से मिलीं प्रतिभा सिंह, बोलीं- कांग्रेस में आना चाहते हैं भाजपा के और नेता

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने बुधवार को कुल्लू जिला की सैंज घाटी में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिल कर उन्हें ढांढस बंधाया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों को निजी तौर से नगद राहत राशि भी प्रदान की. वहीं, उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना भगवान से करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वह और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देगी.

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पर सियासी दंगलः अुनराग ने मांगे तथ्य, सुक्खू बोले-WhatsApp करता हूं उनको भेज देना

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज (Medical College Hamirpur) चुनावी साल में सियासत का अड्डा बन गया है. विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा-कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है. दोनों ही पार्टियां इसे अपने-अपने कार्यकाल का काम बता रही हैं. इस पर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है.

Himachal apple season 2022: कांग्रेस का आरोप- 5 हजार करोड़ का सेब कारोबार खत्म कर रही सरकार

माचल प्रदेश में कार्टन के दाम बढ़ने को लेकर सेब बागवान जहां सड़कों पर हैं. वहीं, विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सेब कारोबार को खत्म करने का आरोप (Congress on Jairam government on apple season) लगाया है.

Cyber Crime in Bilaspur: भारतीय जल सेना से रिटायर्ड जवान से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के नाम पर ठगी, खाते से निकाले 15 लाख

साइबर ठगी एक संगठित अपराध है. साइबर ठगों के निशाने पर हर वो शख्स है जो किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़ा है. बाबा बालक नाथ की तपोभूमि शाहतलाई के मरुड़ा गांव में रहने वाले एक रिटायर कर्मी से साइबर अपराधियों ने बैंक टोल फ्री नंबर के माध्यम से ठगी करने का समाचार प्राप्त हुआ है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साइबर ठगों ने पीड़ित से नेट बैंकिंग एक्टिवेट के नाम पर 15 लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक के खाते से निकाल (Cyber Crime in Bilaspur) लिए. पीड़ित व्यक्ति पेंशन खाता चेक करवाने के लिए नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक हरसौर गया. जहां ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आप खुद पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं.

सिरमौर के 818 गांवों में होगा यह बड़ा काम, 342 करोड़ रुपये की DPR स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी

सिरमौर जिले के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. इसको लेकर (Jal Shakti Vibhag Sirmaur) जल शक्ति विभाग ने खाका भी तैयार किया है. जिसके तहत जल शक्ति विभाग ने (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) तकरीबन 342 करोड़ रुपये की एक डीपीआर तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है.

Road Accident in Lahaul Spiti: मनाली लेह सड़क मार्ग पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौत

हिमाचल में बरसात के मौसम में आए दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सड़क दुर्घटनाएं (Road accident in himachal) सामने आ रही हैं. बुधवार को लाहौल स्पीति के दीपक ताल पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए केलांग अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Girl Missing From Gohar of Mandi: मंडी के बाढू क्षेत्र की 21 साल की लड़की लापता, भाई को किया TEXT मैसेज, लिखी ये बात

मंडी के गोहर पुलिस थाना के तहत (girl missing from gohar of mandi) बाढू क्षेत्र की एक 21 वर्षीय युवती के रहस्यमई परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है. गोहर पुलिस को दी गई शिकायत में बाढू क्षेत्र (girl missing in Mandi) के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 21 वर्षीय बेटी मंगलवार को हर रोज की तरह सुबह 10 बजे घर से कंप्यूटर कोर्स करने के लिए चैलचौक गई थी, लेकिन शाम तक तक घर वापस नहीं लौटी तो उन्होंने उसकी हर जगह तलाश की और रिश्तेदारों के यहां भी पता किया उसके कोई भी अता पता नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बेटी ने उसके बेटे यानि लड़की ने अपने भाई को मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज किया कि कोई उसे जबरदस्ती बंजार जिला कुल्लू ले गया.

मनाली में भारी बरसात के बाद बसों में भरा पानी, बस अड्डे को किया गया खाली

हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है. बारिश के चलते नदी-नाले भी उफान पर है. जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. बुधवार को भारी बारिश के चलते मनाली के वोल्वो बस अड्डे (Volvo Bus stand Manali) में अचानक पानी घुस (Rain water entered in HRTC buses) आया.

