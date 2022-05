Road accident in Chamba: चंबा-तीसा मुख्यमार्ग पर बाइक और एचआरटीसी बस में टक्कर, 1 की मौत 2 घायल: चंबा-तीसा मुख्य मार्ग पर कोठी के पास एक बाइक और एचआरटीसी बस की टक्कर हो गई. बाइक पर सवार तीन युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर (Bike and HRTC bus collide) रूप से घायल हैं. एसपी चंबा अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Road Accident in Bilaspur: NH 205 पर डडवाल के पास दो गाड़ियों में टक्कर, सड़क पर पलटी पिकअप: सोमवार सुबह नेशनल हाईवे-205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से 4 किलोमीटर दूर डडवाल स्थान पर एक पिकअप वाहन और टूरिस्ट कार में टक्कर हो गई. हादसा सोमवार सुबह का बताया जा रहा है कि जब पिकअप (Collision between two cars in Dadwal) गाड़ी सब्जी लेकर सुंदरनगर से दिल्ली की तरफ जा रही थी, जबकि टूरिस्ट कार किरतपुर से मनाली की तरफ जा रही थी. वहीं, डडवाल स्थान पर यह हादसा हो गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

UGC 7th Pay Commission को लागू करने को लेकर प्राध्यापकों के साथ जल्द होगी चर्चा: गोविंद ठाकुर: कुल्लू राजकीय महाविद्यालय में भी प्राध्यापक यूजीसी के सातवें वेतनमान को लागू करने की मांग (Professors hunger strike to implement UGC 7th Pay Commission) को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. प्राध्यापकों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि यूजीसी का सातवां वेतनमान जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसका फायदा प्रदेश के सभी प्राध्यापकों को हो सके. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Dhumal 50th Marriage Anniversary: सीएम जयराम ने पैर छूकर लिया Former CM धूमल का आशीर्वाद: सीएम जयराम ठाकुर ने मंत्रियों संग पूर्व मुख्यमंत्री धूमल व उनकी धर्मपत्नी को पांव छूकर शादी की सालगिरह की बधाई दी. इस समारोह का आयोजन सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित एक निजी होटल (Dhumal 50th Marriage Anniversary) में किया गया था. इस समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के एक दो चेहरों को छोड़ कर सभी मंत्री और विधायक नजर आए. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने परिवार सहित समारोह में मेजबान की भूमिका में दिखे. सीएम जयराम ठाकुर साढ़े 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर के माध्यम से एनआईटी हमीरपुर में पहुंचे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Dalai Lama Wishes Australian PM: दलाई लामा ने पत्र लिखकर दी एंथनी अल्बनीज को शुभकामनाएं: ऑस्ट्रेलियाई संसदीय चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा (Dalai Lama)ने पार्टी की जीत पर बधाई देने के लिए (Dalai Lama Wishes Australian PM)निर्वाचित प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखा है. दलाई लामा ने अपने पत्र में लिखा कि वर्ष 1982 में ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा करने का मौका मिला था. मुझे आपके खूबसूरत देश का नियमित रूप से दौरा करने का सौभाग्य मिलता रहा.यहां पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: चौपाल में अनियंत्रित पिकअप खाई में गिरी, एक की मौत, दो घायल: शिमला जिले के चाैपाल में एक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में जा (Pickup accident in chopal of shimla) गिरी. जिसके चलते पिकअप में सवार एक व्यक्ति की माैत हाे गई, जबकि दाे लाेग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

HP College Professors Strike: UGC पे स्केल लागू करने की मांग पर अड़े कॉलेज प्रोफेसर, शुरू की भूख हड़ताल:हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रदेश के लगभग 135 कॉलेजों में सोमवार से काॅलेज प्राेफेसराें ने भूख हड़ताल (College professors started strike in Himachal) शुरू कर दी है. इन प्राेफेसराें ने पेपर चैकिंग को पहले से ही रोक रखा था, लेकिन अब इन्होंने छात्रों काे पढ़ाने से भी इनकार कर दिया है. प्राेफेसराें का कहना है कि जब तक यूजीसी पे स्केल लागू नहीं होता, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल की बेटी बलजीत कौर ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, हिमाचल का बढ़ाया मान:हिमाचल प्रदेश की बेटी और सोलन के ममलीग की रहने वाली बलजीत कौर (Baljit Kaur conquered Mount everest) ने आखिर लंबे संघर्ष के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है. बलजीत कौर ने माऊंट एवरेस्ट पर शनिवार सुबह 4:30 बजे तिरंगा फहराकर प्रदेश के साथ-साथ देश का भी नाम ऊंचा किया. इससे पहले वह एवरेस्ट की चढ़ाई मात्र 300 मीटर की चूक गई थीं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: पुलिस को 2 किलो से ज्यादा अफीम पैकेट में मिली, आरोपी चकमा देकर फरार: शिमला के उपनगर शोघी में पुलिस ने 2 किलो 10 ग्राम अफीम पकड़ी (shimla police recovered opium)है. हालांकि, आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. नशे के सौदागर बिना नबंर की बाइक में सोलन की तरफ से आ रहे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा सरकार के अंतिम साल में जयराम के चुनावी 'ध्यान' में धूमल!: सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह के समारोह में शामिल होंगे. हमीरपुर की (CM Jairam visit to Hamirpur) जनता ने अकसर पिछले साढ़े चार सालों में जनसरोकार से जुड़े सीएम जयराम ठाकुर के जिले के दौरे टलते ही देखे हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि समारोह में सरकार का आना क्या एक 'बहाना' और अब चुनावी साल में धूमल को जरूरी 'मनाना' है. यहां पढ़ें पूरी खबर..