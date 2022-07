'जोइया मामा मनदा नी' के नारों से गूंजा ऊना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की उठी मांग

पेंशन संकल्प रैली (Pension resolution rally in Una) को लेकर ऊना में जुटे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एमसी पार्क से लेकर ट्रैफिक लाइट चौक तक रैली निकालते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की. इस दौरान कर्मचारियों ने एक बार फिर जोइया मामा मनदा नी के नारे भी लगा दिए. वहीं, रैली के बाद एमसी पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया गया. गौरतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की प्रदेशभर में यह आठवीं पेंशन संकल्प रैली (npse Association Rally in Una) आयोजित की गई है. अब पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर ऊना में भी कर्मचारियों ने जोइया मामा मनदा नहीं के नारे लगा डाले हैं.

पटरी पर लौटी टूरिज्म इंडस्ट्री: हिमाचल में इस साल पर्यटकों की आमद का टूटा रिकॉर्ड, मई माह तक पहुंचे 66.74 लाख सैलानी

इस साल मई महीने तक रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आए (tourists reached Himachal ) हैं. 2022 में मई माह तक 66.74 लाख पर्यटक हिमाचल घूमने आए हैं. वैसे तो हिमाचल में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Tourist Destinations in Himachal) हैं, जहां पर्यटकों ने घूमने में रुचि दिखाई है, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़ा पहाड़ों की रानी शिमला का ही रहा है.

सोलन: सार्वजनिक शौचालय के अंदर व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, दर्दनाक मौत

सोलन शहर के बीचोंबीच मॉल रोड सोलन चिल्ड्रन पार्क (suicide case in solan) के सार्वजनिक शौचालय के अंदर एक व्यक्ति ने जाकर अपने ऊपर तेल छिड़ककर (suicide in Public toilet in solan) खुदकुशी कर ली है. फिलहाल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है. वहीं, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है.

शिमला से गाड़ी चोरी मामले में यूपी से 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य वारदातों में भी आया नाम

शिमला पुलिस ने गाड़ी चोरी (Car theft case in Shimla) के एक मामले में उत्तर प्रदेश से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, इस चोरी के मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसके चलते पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

HPU Foundation Day: अलग अंदाज में मनाया जाएगा एचपीयू का स्थापना दिवस, जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 18 जुलाई से 23 जुलाई तक एलुमनाई दिवस और स्थापना दिवस (HPU Foundation Day) मनाने जा रहा है. लेकिन इस बार का स्थापना दिवस बेहद खास रहने वाला है. विश्वविद्यालय इस बार स्थापना दिवस के साथ-साथ एलुमनाई दिवस भी मनाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सहारा बनी 'मुख्यमंत्री सहारा योजना', कैंसर जैसी बीमारियों का भी हो रहा इलाज

हिमाचल सरकार की सहारा योजना लोगों के लिए काफी मददगार साबित (Sahara scheme of Himachal Government) हो रही है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपनी बीमारी के इलाज के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 3 हजार रुपए की वित्तिय सहायता प्रदान की जा रही है. जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी करवा पा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

SOLAN: शराब के नशे में नगर निगम कर्मियों का हुड़दंग, रेहड़ी समेत रोड पर फेंक दिए गोलगप्पे, लोगों में रोष

सोलन के माल रोड़ पर गोलगप्पे बेच कर अपने रोजी रोटी कमा रहे व्यक्ति पर उस समय दुःख का पहाड़ टूट पड़ा जब नशे में धुत नगर निगम कर्मियों (Solan Municipal Corporation) ने जबरन रेहड़ी सहित उसके सारे गोलगप्पे सड़क पर फेंक दिए. इस दौरान पीड़ित रोते हुए अपनी आपबीती वहां मौजूद लोगों को सुनाई. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में छप रहे थे नकली नोट, हरियाणा पुलिस ने की कार्रवाई, हिमाचल पुलिस को नहीं थी भनक

शिमला के ढली में हरियाणा (Hisar police action in Dhali Shimla) से आई हिसार पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के सदस्य को पकड़ा है. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुंदरनगर (fake currency recovered in shimla) के गांव मुंडखर निवासी नवनीत के रूप में हुई है. नवनीत संजौली के एक मकान में किराए के कमरे में रह रहा था. हिसार पुलिस ने इस मामले में कुछ दिन पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शिमला पहुंच कर उसे गिरफ्तार किया है.

जब पहाड़ी से गिरी चट्टान तो चकनाचूर हो गई कार, देखिए वीडियो

कसौली: सोलन जिले में कसौली-परवाणू सड़क पर जंगेषु में निजी होटल के समीप पंजाब की गाड़ी पर पत्थर (Stones fell on the vehicle in kasauli) आ गिरा. गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हुआ, उस दौरान गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. पढ़ें पूरी खबर..

सूखे की मार झेल रहा किन्नौर का पूह गांव, बगीचों के लिए खरीदकर पानी लाने को मजबूर बागवान

किन्नौर जिले के निचले क्षेत्रों मे सुबह शाम हल्की बारिश होने से बागवानो को राहत मिली है, लेकिन जिला का पूह खंड (Pooh village of Kinnaur) अभी भी सूखे की मार झेल रहा है. सूखे के चलते सेब के बगीचे सूखने की कगार पर है. जिससे यहां के बागवानों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है. पढ़ें पूरी खबर....