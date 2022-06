हिमाचल रोपवे हादसा: एयरफोर्स और NDRF की ली जाएगी रेस्क्यू में मदद, ट्रॉली में अब भी फंसे हैं 6 पर्यटक

हिमाचल के टिंबर ट्रेल रोपवे में आई तकनीकी खराबी के बाद एक ट्रॉली बीच में ही फंस गई. जिसमें 11 लोग सवार थे. इन पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में होगा त्रिदेव सम्मेलन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर रहेंगे मौजूद

23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है. इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर विशेष रूप से शिरकत करेंगे. वहीं, 23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में होने वाले शिमला संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन की (Tridev Sammelan at Police Ground Solan) तैयारियों को लेकर सोमवार को त्रिदेव सम्मलेन के प्रभारी और नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल पुलिस ग्राउंड पहुंचे. पढे़ं पूरी खबर...



SHIMLA: यूएस क्लब स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में लगी भीषण आग, अफरा तफरी में निकले कर्मचारी

यूएस क्लब स्थित बिजली बाेर्ड के दफ्तर (US Club Electricity office in Shimla) में सोमवार को भीषण आग लग गई. आग लगने का कारण शाॅट सर्किट माना जा रहा है. आग की सूचना जैसी ही अग्निशमन विभाग को मिली टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार दाेपहर लगभग 12 बजे यूएस क्लब स्थित बिजली बाेर्ड के दफ्तर में अचानक आग लग (Fire broke out in US Club Electricity office) गई.

हमीरपुर में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन शुरू हो (BJP Tridev Conference in Hamirpur) गया है. इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं. जैसे ही दोनों नेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने दोनों का जोरदार स्वागत किया.

अग्निपथ योजना के खिलाफ राजभवन पहुंची AAP, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, जानें क्या की मांग

अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान योजना को वापस लेने की मांग की गई.

नागरिक अस्पताल अर्की में दवाई की खरीद फरोख्त में हुई धांधली की होगी जांच, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी: सैजल

नागरिक अस्पताल अर्की (Civil Hospital Arki) में दवाइयों की खरीद फरोख्त में हुई धांधली को लेकर अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने बीते दिनों प्रेस वार्ता कर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री पर दवाइयों की धांधली के आरोप लगाए थे. वहीं नागरिक अस्पताल अर्की में दवाइयों की खरीद फरोख्त में हुई धांधली मामले को लेकर सोमवार को सोलन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी.

Agnipath Scheme Protest: हमीरपुर में युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए CM का बदला रूट, दो केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी के कार्यक्रम में मौजूद

हमीरपुर में अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के विरोध के चलते सीएम जयराम का रूट बदला गया है. हमीरपुर में युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ रोष मार्च निकाला.

अग्निपथ: 'अग्निवीरों' के लिए उद्योगपति आनंद महिंद्रा का बड़ा एलान, पढ़ें खबर

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ योजना पर ट्वीट किया है. लिखा गया है कि महिंद्रा ग्रुप में स्कीम के तहत प्रशिक्षित युवाओं की भर्ती होगी.

हमीरपुर में अग्निपथ योजना का विरोध: CM जयराम का रूट बदला, त्रिदेव सम्मेलन में 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी

हमीरपुर में अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के विरोध के चलते सीएम जयराम का रूट बदला गया. जानकारी के मुताबिक जयराम ठाकुर का हेलिकॉप्टर NIT की बजाय बडू में उतार गया. सीएम जयराम ठाकुर त्रिदेव सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं.

हमीरपुर में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन शुरू हो (BJP Tridev Conference in Hamirpur) गया है. इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं. जैसे ही दोनों नेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने दोनों का जोरदार स्वागत किया. पढ़ें पूरी खबर...

