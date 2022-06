Paonta Sahib: ट्रैक्टर की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत, हरियाणा से अपने चाचा के साथ आया था पांवटा

हरियाणा के यमुनानगर से अपने चाचा के साथ ट्रैक्टर पर (Man Dies After Being Hit By Tractor) पांवटा साहिब में यमुना नदी से रेत भरने आए एक 20 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा कैसे हुआ ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Suresh Kashyap Statement: परंपरागत चेहरों और सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने (BJP State President Suresh Kashyap) हमीरपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक के दौरान केंद्र के आठ साल और प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल के विकास कार्यों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा. वहीं, परंपरागत चेहरों और सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कई आंतरिक सर्वे होते हैं लेकिन निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे.

Himachal Cabinet Meeting: जयराम मंत्रिमंडल ने Drone Policy को दी मंजूरी, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे रिक्त पद

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के (Decisions of Himachal cabinet meeting) अलावा विभिन्न विभागों में पद भरने को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है. यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार (गरूड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है. बैठक में प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में और किन- किन चीजों को मंजूरी दी गई जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर....

शिमला में साइबर ठगी: न OTP शेयर किया न ऑनलाइन पासवर्ड बताया, फिर भी अकाउंट से हो गया रुपया गायब

राजधानी शिमला में एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया है. यहां पर एक शिकायतकर्ता के अकाउंट से 2 लाख 44 हजार रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन निकाल (cyber fraud registered in shimla)लिए, जबकि हैरानी की बात यह है कि उक्त शिकायतकर्ता ने न तो इस संबंध में किसी से अपना ओटीपी शेयर किया था और न ही किसी को अपना ऑनलाइन पासवर्ड बताया था.

मंडी में घर के पास खाई में गिरी जीप, मां-बेटे की मौत

मंडी के कुलांदर गांव में जीप लुढ़ककर खाई में गिर गई. इस हादसे में मां बेटी की मौत हो (accident in mandi) गई,जबकि दो युवतियां घालय हो गई. इनका इलाज जोनल हास्पिटल मंडी में चल रहा है.

हमीरपुर: देश के लिए 3 युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिक को बेटे ने पीठ पर पहुंचाया अस्पताल, गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क

हमीरपुर के खरोड़ गांव के रहने वाले विधि सिंह देश के लिए 3 युद्ध लड़ चुके हैं. लेकिन उनके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, बीती रात तबीयत बिगड़ने पर बेटे की पीठ ही उनका सहारा बनी. गांव में सड़क ना होने के कारण पूर्व सैनिक पिता को बेटा पीठ पर अस्पताल ले गया.

भाजयुमो की कांगड़ा रैली स्थगित, PM मोदी का होना था संबोधन

कांगड़ा में प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की 17 जून को होने वाली रैली को स्थगित कर दिया (PM Modi rally postponed)गया है. जानकारी के अनुसार समय के अभाव में पीएम के शेड्यूल रैली के संबोधन को हटा दिया गया है. पीएमओ ने केवल सीएस मीटिंग पर ही फोक्स किया. इसके अलावा पीएम के चंबा दौरे को भी शेड्यूल में स्थान दिया गया है.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में रहेगा मौसम साफ, इन प्रदेशों में तेज हवा चलने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 6 जून को राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 30-40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है.वहीं, हिमाचल की बात की जाए तो मौसम साफ बना (Clear weather in Himachal)रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी होगी.

First Cultural Evening: शिमला समर फेस्टिवल का आगाज, हिमाचल पुलिस बैंड सहित स्थानीय गायकों ने जमाया रंग

राजधानी शिमला में अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज हो गया है. शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की (First Cultural Evening of Shimla Summer Festival) पहली संध्या खूब रौनक भरी रही. समर फेस्टिवल की पहली संध्या में पहाड़ी गायकों के साथ पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुतियां दी गई.

भाजपा कार्यसमिति की बैठक: क्या मिशन रिपीट पर मंथन के लिए हमीरपुर पहुंचेंगे शांता?

जयराम सरकार के कार्यकाल में आयोजित हो रही अंतिम प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मिशन रिपीट पर मंथन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार धूमल के गृह जिला में पहुंचेंगे? यह प्रश्नचिन्ह इसलिए (BJP working committee meeting) लगा है, क्योंकि इससे पहले आयोजित हुई कई कार्यसमिति की बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार नदारद रहे हैं. संगठन की बैठक मे हर दफा वह बैठक में आपेक्षित होते हैं और उन्हें निमंत्रण भी प्रदेश संगठन की तरफ से दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से शांता कुमार कार्यसमिति की बैठक से दूरी बनाए हुए हैं. यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला हो या अन्य कई मामले शांता कुमार अपनी ही सरकार को घेरते देखे गए हैं. ऐसे में क्या मिशन रिपीट के मंथन में वह पहुंचेंगे इस पर संशय बना हुआ है.