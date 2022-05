SIRMAUR: ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के समीप नाले में मिला मानव कंकाल, क्षेत्र में सनसनी

सिरमौर जिले के कालाअंब पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के समीप नाले में एक मानव कंकाल के अवशेष व कपड़े बरामद होने से सनसनी फैल गई है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक त्रिलोकपुर में माता बाला सुंदरी मंदिर (Mata Bala Sundari Temple in Trilokpur) से कुछ ही दूरी पर स्थित के नाले के पास कुछ लोगों ने एक मानव कंकाल के अवशेष देखे और तुरंत कालाअंब पुलिस को सूचित किया. पुलिस को मौका स्थल पर कंकाल के अवशेषों के अलावा कुछ कपड़े भी बरामद हुए. लिहाजा इस संदर्भ में आगामी अन्वेषण जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई: कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक साल कारावास की सजा सुनाई है. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने 15 मई, 2018 के एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा को बदल दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

फ्रांस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराजा रणजीत सिंह और चंबा की राजकुमारी बन्नू पान देई को दी श्रद्धांजलि: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज बंदरगाह में महाराजा रणजीत सिंह (Anurag Thakur pays tributes to Maharaja Ranjit Singh ), चंबा की राजकुमारी बन्नू पान देई और उनके पति जनरल जीन फ्रेंकोइस एलार्ड को बुधवार को श्रद्धांजलि (Anurag Thakur pays tributes to Chamba Bannu Pan Dei ) दी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Cannes Film Festival 2022: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज की मेयर को भेंट किया चंबा थाल: 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 (Cannes Film Festival 2022) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को फ्रांस के सेंट ट्रोपेज की मेयर सिल्वी सिरी को चंबा थाल भेंट किया. इसी के साथ उन्होंने मेयर को एक पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भी भेंट (Anurag Thakur gifts Chamba Thal to Saint Tropez Mayor) की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गोविंद ठाकुर का मनीष सिसोदिया पर पलटवार, हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था पर बोलने से पहले तथ्यों को जांचें: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia visits Shimla) के द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पलटवार (Govind Thakur attacks on Manish Sisodia) किया है. गोविंद ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी पर केवल 1027 सरकारी स्कूल हैं, जबकि छोटे से हिमाचल प्रदेश में 15000 से अधिक सरकारी स्कूल में हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के 80 प्रतिशत स्कूलों में हेडमास्टर और प्रिंसिपल नहीं हैं. ऐसे में मनीष सिसोदिया हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था पर बोलने से पहले तथ्यों को जांच लें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

एचआरटीसी चालक संघ की जयराम सरकार को अल्टीमेटम, मांगें पूरी न होने पर 30 मई से थम जाएंगे बसों के पहिये: एचआरटीसी चालक संघ ने 10 दिन का अल्टीमेटम (HRTC Drivers Union gave ultimatum to Jairam Government ) देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें 28 मई तक पूरी नहीं हुई या उन्हें बातचीत के लिये नहीं बुलाया गया तो 29 मई रात 12 बजे से एचआरटीसी बसों के पहिये थम जाएंगे. ड्राइवर यूनियन की मांग है कि विसंगितयों को दूर कर एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों (Recommendations of Sixth Pay Commission in Himachal) को लागू किया जाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

तिब्बत मामले में अमेरिका की विशेष संयोजक उज़रा ज़ेया ने की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात: तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक उज़रा ज़ेया (US Special Coordinator on Tibet Affairs Uzra Zeya ) ने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ धर्मशाला के मैक्लोडगंज में उनके आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात (Uzra Zeya meets Tibetan spiritual leader Dalai Lama) की. इस दौरान दलाई लामा ने तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सभी मानवता की एकता पर बल दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

KULLU: 1 किलो 384 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस को देख भागने का किया प्रयास: कुल्लू पुलिस ने मणिकर्ण घाटी के बग यादा में एक युवक से 1 किलो 384 ग्राम चरस बरामद कर (One arrested with charas in Kullu)उसे गिरफ्तार किया है.आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगेगी,ताकि पूछताछ कर अवैध कारोबार के सौदागरों तक पहुंचा जा सके. यहां पढे़ं पूरी खबर...

अग्निशमन विभाग के बहादुरों को सलाम, अपनी जान जोखिम में डाल दूसरों की जान के बने रक्षक: राजीव सैजल: हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने पीजीआई चंडीगढ़ (Health Minister Rajiv Saizal visit pgi) में आग से झुलसे अग्निश्मन विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दोनों कर्मियों का कुशलक्षेम भी जाना. कसौली के मनौण जंगल में लगी आग (Forest Fire Breaks Out In Kasauli) पर 26 घंटे बाद सेना के हेलीकॉप्टर से काबू पाया था. आग बुझाते हुए दो फायर कर्मी भी झुलसे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में घर का ताला तोड़कर चोरी, सोने -चांदी के आभूषण ले उड़े चोर: रेलवे स्टेशन समरहिल के साथ लगते एक मकान में चाेरी का मामला सामने (theft in shimla)आया है. यहां से अज्ञात चोर साेने-चांदी के जेवर चाेरी करके फरार हाे गए. चोरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब घर पर काेई परिवार का सदस्य माैजूद नहीं था. यहां पढ़ें पूरी खबर...