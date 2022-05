अनिल शर्मा बोले: थैंक्यू सीएम साहब, पिताजी की सेहत में हो रहा है सुधार: सदर विधायक अनिल शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर का उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद किया (Anil Sharma thanked CM Jairam) है. उन्होंने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि उनकी की गई मदद को परिवार हमेशा याद रखेगा. उन्होंने कहा कि पिता का दिल्ली स्थित एम्स में उपचार चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा (pandit Sukhram suffers brain stroke) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम सरकार सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल, केंद्र के समक्ष उठाए मामला: प्रतिभा सिंह: कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा (himachal assembly tapovan dharamshala) में परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं और इस दौरान पुलिस का कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था. विधानसभा कोई छोटा स्थान नहीं है ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे. वहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को हास्यप्रद करार दिया और कहा कि घटना दिन में हो या रात को हो. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और सचेत रहना चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

AAP ज्वाइन करने की अटकलों पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने लगाई लगाम, कांग्रेस की जीत का किया दावा: हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने (Former MP Suresh Chandel) आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर कहा कि भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है तो अब कांग्रेस में रहकर एक सच्चे सिपाही कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस को सशक्त करने का कार्य करूंगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में खालिस्तानी झंडे के मुद्दे पर राजनीति तेज, AAP ने सीएम जयराम से मांगा इस्तीफा: आम आदमी पार्टी ने हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे फहराने को लेकर जयराम सरकार को घेरा (khalistani flag on himachal assembly gate) है. पार्टी ने इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है और प्रदेश सरकार से इसकी गंभीरता से जांच करने की मांग उठाई (aam aadmi party on khalistani flag) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राधा स्वामी सत्संग भवन सोलन पहुंचे सीएम जयराम, अनुयायियों के अनुशासन के हुए कायल: सीएम जयराम ठाकुर आज रविवार को सोलन के एक दिवसीय दौरे पर (CM JAIRAM THAKUR SOLAN TOUR) हैं. अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने राधा स्वामी सत्संग भवन सोलन में सत्संग का सुनकर (Radha Soami Satsang Beas Solan) की. इसके बाद वे बद्दी के लिए रवाना हो गए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Four lane construction work: मनसार में गाड़ी पर गिरी चट्टान, बाल-बाल बचा वाहन चालक: मनसार में भी इन दिनों पहाड़ की कटिंग करके फोरलेन निर्माण किया (rock fell on a car in Mansar) जा रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग न होने के कारण पहाड़ से की जा रही कटिंग के दौरान एक पत्थर गाड़ी पर आ गिरा. गनीमत यह रही कि हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कामगार कल्याण बोर्ड पंजीकृत कामगारों को दे रहा बेहतर सुविधाएं, उठाएं इन योजनाओं का लाभ: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के (Himachal Pradesh Building and Other Workers Welfare Board) सौजन्य से चंबा जिला में भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. वन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में कामगार को पंजीकृत होना बेहद जरूरी है. अगर पंजीकरण कामगार मजदूर शादी करना चाहता है तो उसको सरकार ₹51000 की सहायता राशि प्रदान करती है और उसके दो बच्चों तक यह योजना चलती रहेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

एचआरटीसी पेंशन एसोसिएशन ने दी चेतावनी, मांगे न मानीं तो चुनाव में होगा नोटा का प्रयोग: प्रदेश के एचआरटीसी पेंशनर्स (HRTC Pension Association) ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रविवार को एचआरटीसी पेंशन एसोसिएशन द्वारा शिमला में पत्रकार वार्ता (HRTC Pension Association Press Conferene) का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर एचआरटीसी पेंशनर्स के साथ भेदभाव करने के आरोप (HRTC Pension Association on bjp) लगाए. वहीं मांगों को जल्द पूरा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

स्वच्छता में नौणी मझगांव पंचायत फिर से अव्वल, जिला स्तर पर हासिल किया पहला स्थान: साल 2006 में बनी जिला सोलन की नौणी मझगांव पंचायत आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है और अन्य पंचायतों के लिए एक मिसाल पेश किए हुए है. पंचायत अभी तक करीब तीस लाख के नकद पुरस्कार जीत चुकी है. इतना ही नहीं पंचायत अभी तक स्वच्छता मे कुल 12 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाना दुर्भाग्यपूर्ण: राकेश जम्वाल: प्रदेश बीजेपी के महामंत्री राकेश जम्वाल (rakesh jamwal on khalistan flag) ने धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे (khalistan flag in himachal assembly dharamshala) लगाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. राकेश जम्वाल ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच की जानी चाहिए. देवभूमि हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है. यहां पर इस तरह की घटनाएं शोभा नहीं देती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...