सिरमौर में दो दुर्घटनाओं में 3 की मौत, तीन घायल

जिला सिरमौर के उपमंडल शिलाई में शुक्रवार को दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो (Road Accident in Sirmaur) गई. पहला हादसा बालीकोटि के समीप हुआ जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई और तीन लोग घायल हुए (Bolero fell into gorge in Balikoti) हैं. वहीं दूसरा हादसा एनएच 707 पर मीनस-जामली सड़क पर हुआ है जिसमें चालक की मौत हो (Accident on Minas Jamli road) गई. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर

हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. लोग लगातार बाहरी राज्यों से आकर माता के दर्शन कर रहे हैं. वहीं चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेले के दूसरे दिन भी लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन कर रहे हैं. साथ ही विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भी दूसरे दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..

शिमला में बारिश का दौर जारी, चम्याणा नाला उफान पर, सड़क पर मलबा आने से आवाजाही ठप

पहाड़ों की रानी शिमला में तेज बारिश का दौर 24 घंटो से जारी है. इसी के चलते चम्याणा में नाला उफान पर आग गया, जिसके चलते उसका मलबा सड़क पर आने से आवाजाही ठप हो (Chamyana Road closed due to landslide) गई. वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 अगस्त तक बारिश होने की बात कही है. इस दौरान लैंडस्लाइड और नदी-नालों के उफान पर होने की चेतावनी जारी की गई है.

ये क्या बोल गए राजीव शुक्ला: बंद कराओ बाली जी की चमचागिरी बहुत हो चुकी..देखे वीडियो

दिवंगत कांग्रेस नेता जीएस बाली का जन्मदिवस 27 जुलाई को था. इस दौरान नगरोटा बगवां में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बाल मेले एवं बेरोजगार रैली में शामिल होने (Rajeev Shukla on GS Bali) आए थे, लेकिन उस समय उनका दिया गया बयान अब वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक कुछ पत्रकार उनसे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन पीछे से दिवंगत नेता जीएस बाली और उनके बेटे आरएस बाली के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी.

Monkeypox in Himachal: बद्दी में एक युवक में दिखाई दिए मंकी पॉक्स के लक्षण, सैंपल दिल्ली भेजे गए

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी (Monkeypox seen in Baddi) में एक युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए है. जिसकी रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आएगी. युवक चंडीगढ़ में नौकरी करता है और बुधवार को घर आया था. पढ़ें पूरी खबर..

Himachal Pilot Mohit Rana Martyred: MiG-21 क्रैश में हिमाचल का सपूत मोहित राणा शहीद, आज चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार

राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुए मिग-21 में हिमाचल के मोहित राणा शहीद (Himachal Pilot Mohit Rana Martyred) हो गए हैं. मोहित मंडी जिले के संधोल के रहने वाले थे. शहीद मोहित राणा का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में किया जाएगा.बता दें कि गुरुवार रात को राजस्थान के बाड़मेर में एक मिग-21 विमान क्रैश हुआ था. जिसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए. पढ़ें पूरी खबर...

करसोग में गैस सिलेंडर मुफ्त में नहीं होगा रिफिल, आचार संहिता के चलते लगी रोक

करसोग में गृहिणी सुविधा योजना (Grihini Suvidha yojana) के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर भरने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा. यहां राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 पुराना बाजार में 10 अगस्त को चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की है. ऐसे में ज्य नागरिक आपूर्ति निगम की गैस एजेंसी ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल करने पर रोक लगा दी है.

SOLAN: हुडंग पंचायत के कंडा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, घरों में घुसा मलबा

हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद भूस्खलन और अब कई जगहों से नुकसान के मामले सामने आने लगे हैं. जिला सोलन के कसौली से बारिश के बीच तीन घरों को नुसकान हुआ है. दरअसल ग्राम पंचायत हुडंग (कंडा) के गांव शिल्लड में बारिश (shilar village Kasauli) के बाद शुक्रवार देर शाम एक निर्माणाधीन रिजॉर्ट की मिट्टी और मलबा पानी के साथ घरों में जा (rainwater entered the house of shilar village) घुसा. जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है.

नैनो टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा ट्रिपल आईटी संस्थान, आयात की बजाय स्थानीय स्तर पर उत्पादन की होगी मुहिम

ऊना जिला के सलोह स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में शुक्रवार को नैनो टेक्नोलॉजी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया (Workshop organized on Nanotechnology in IIIT Una) गया. इस मौके पर पंजाब के रोपड़ से आईआईटी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने बतौर मुख्य अतिथि शिक्षक की. जबकि यूएसए के जॉर्जिया से आईटी के एक्सपर्ट डॉ. पॉल जे जोसेफ मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे. ट्रिपल आईटी में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य देश में नैनो तकनीक को बढ़ावा देना था. ट्रिपल आईटी सलोह के छात्र छात्राओं के साथ-साथ तमाम शिक्षकों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया. पढ़ें पूरी खबर...

शिलाई में फर्जी प्रस्ताव से जारी हुए डेढ़ लाख रुपए, प्रधान और उप-प्रधान ने MLA और BDO से की मामले की शिकायत

जिला सिरमौर के शिलाई विकास खंड में बिंडला-दिगवा ग्राम पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी के बगैर पंचायत का फर्जी प्रस्ताव तैयार करके डेढ़ लाख रुपए की धनराशि जारी करने का मामला सामने आया (Shillai Scam Case) है. जिसको लेकर शिलाई के विधायक हर्ष वर्धन चौहान ने बीडीओ को शिकायतपत्र सौंपा और निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की.